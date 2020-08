S-a razgandit Sumudica? O alta varianta propusa pentru postul de presedinte la Rapid: "E cea mai buna solutie, impune prestanta, respect"

Marius Sumudica considera ca un alt fost rapidist ar fi cea mai buna varianta de presedinte al giulestenilor. Cei doi au castigat impreuna titlul cu Astra.

Rapid isi cauta antrenor, dar si un presedinte pe masura care sa conduca clubul in proiectul promovarii din sezonul urmator. Daniel Niculae pare favorit sa devina presedintele giulestenilor, insa Sumudica le propune acestora o alta varianta. Tehnicianul il considera pe Dani Coman cea mai buna solutie pentru postul respectiv in acest moment.

"Daca ma intrebi pe mine, presedintele Rapidului ar trebui sa fie Dani Coman. E cea mai buna solutie, impune prestanta, respect, are experienta, a tinut Astra in viata. Cu el am castigat campionatul, e rapidist get-beget. Daca as fi patron la Rapid l-as angaja maine.

Il stiu si pe Nico, sa dea Dumnezeu sa reuseasca, dar ca expertiza, realizari, prestanta, contează si cum te dai jos din masina. Cand intra in vestiar ingheata toata lumea, asa trebuie sa fie presedintele clubului", a declarat Marius Sumudica la Digi Sport.