RAPID - PETROLUL, LIVE, ora 16:00 | Derby incendiar in Regie! Ultima intalnire intre cele doua mari rivale a fost acum 3 ani! "Anul viitor, derby-ul va avea loc in prima liga!" Echipele probabile

3 ani au trecut de la ultima confrunatare dintre Rapid si Petrolul. In decembrie 2015 s-au intalnit cele doua echipe, ambele fiind in Liga 1. Partida s-a jucat pe stadionul Giulesti si s-a terminat la egalitate, scor 1-1, Sapunaru marcand pentru giulesteni si Teixeira pentru Petrolul.

Astazi, cele doua echipe se intalnesc din nou si se anunta un adevarat spectacol atat in teren cat si in tribune. Meciul se va dispta pe stadionul din Regie si se va juca cu casa inchisa. Inainte de aceasta partida, cele doua mari rivale sunt vecine de clasament. Petrolul se afla pe locul 6 in Liga a 2-a, cu 18 puncte dupa 10 etape, iar Rapid se claseaza pe locul 7 cu 17 puncte, dupa 9 etape.

Antrenorul giulestenilor, Daniel Pancu, a declarat ca este convins ca acest meci se va disputa in prima liga la anul si spune ca va fi spectacol.

"Sunt echipe mult mai mari decat noi in lumea asta care au trecut prin situatii asemanatoare. Sunt convins ca anul viitor, in perioada asta, derby-ul va avea loc in prima liga.

Ei au jucat duminica seara, practic nu au nici 70 de ore, organismul nu este complet refacut, asta ar fi un avantaj pentru noi pentru ca nu-i vad schimband mai mult de 2 jucatori. Nu stiu ce gandeste Flavius, dar eu asa o vad", a spus Daniel Pancu.

Flavius Stoican: "E un meci in care dai tot!"



Antrenorul celor de la Petrolul, Flavius Stoican, a spus ca acest meci va fi unul spectaculos si spera sa nu existe greseli de arbitraj.

"Mi-as dor sa fie spectacol si va fi, sunt sigur, Pancu le cere jucatorilor sa joace fotbal. E un meci in care dai tot, dar nu capital, vor fi dueluri, dezinvoltura, minge de fotbal, teren, arbitri care sper sa nu iasa in evidenta", a declarat Flavius Stoican.

Echipele probabile:

Rapid: Draghia-Voicu, Mallo, Piriz, Manole-Lazar, Cretu-Sefer, Oanea, Hlistei-Roskopf

Petrolul: Avram-Barboianu, Olaru, Manolache, Ticu-Zaharia, Cioinac, Mezza Colli, Tudor-Hamza, Arnautu

Celelate meciuri din etapa a 12-a a Ligii a doua:

ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu - FC Arges, astazi, ora 15:00

Concordia Chiajna - Dunarea Calarasi, astazi, ora 15:00

CS Mioveni - Sportul Snagov, astazi ora 15:00

CSM Resita - SCM Gloria Buzau, astazi ora 15:00

Daco Getica - Csikszereda Miercurea Ciuc, astazi, ora 15:00

Farul Constanta - U Cluj, astazi, ora 15:00

Pandurii Targu Jiu - Ripensia Timisoara, astazi, ora 15:00

Turris Turnu Magurele - UTA Arad, astazi, ora 19:30