Răducioiu, vehement la adresa lui Zăvăleanu, și-a anunțat demisia! „Sunt dezamăgit de comportamentul dânsului”

Retrogradată pentru prima dată în istoria clubului, Dinamo București va pune punct colaborării cu Florin Răducioiu. Fostul internațional român a vorbit despre Zăvăleanu și „lipsa de respect” asupra sa. Joi, Răducioiu nu va mai fi oficial team manager-ul grupării din Ștefan cel Mare, după spusele acestuia.

„Da, de mâine dimineaţă Dinamo e un capitol închis. Mâine îmi dau demisia. Am hotărât după multe tentative ale mele să vorbesc cu Răzvan Zăvăleanu, de a recunostrui echipa şi de a-mi da posibilitatea de a lucra mai mult la Dinamo. Nu mi-a răspuns de o lună de zile la tentativele de a vorbi cu el şi pentru mine a fost o lipsă de respect, faţă de persoana mea, în primul rând.

Am crezut că e vorba despre respect, sinceritate. Sunt foarte dezamăgit de comportamentul dânsului. Să-l întrebaţi pe dânsul de ce a făcut asta. Am încercat să mă implic, să fac mai multe. Dinamo e un capitol închis, cred că am făcut tot ce am putut să salvez clubul cât mi s-a permis să fac”, a declarat Florin Răducioiu, conform Orange Sport.

Ionel Augustin, despre Florin Răducioiu

Ionel Augustin a vorbit luni despre team manager-ul lui Dinamo, Florin Răducioiu, care nu se mai prezentase în culisele formației bucureștene din momentul în care trupa din Ștefan cel Mare a retrogradat.

„Pe Radu noi nu l-am mai văzut la echipă de când am retrogradat. Am tot făcut ședințe, a fost chemat și Răducioiu, dar domnul Zăvăleanu ne-a spus că nu mai vrea să vină”, au fost cuvintele lui Augustin, potrivit ProSport.