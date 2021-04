Probleme uriase la o echipa din playoff-ul Ligii 2! Fotbalistii nu vor sa faca deplasarea pentru urmatorul meci din campionat

Fotbalistii unei echipe din playoff-ul Ligii a 2-a ameninta cu greva.

Jucatorii de la Dunarea Calarasi nu au facut marti antrenamentele pe care le aveau programate. In plus, acestia se gandesc serios sa nu faca deplasarea la Timisoara pentru meciul cu ASU Poli, programat vineri, de la ora 15:00, in etapa a 6-a a playoff-ului.

Fotbalistii sunt nemultumiti din cauza ca nu si-au primit salariile in ultimele luni, fiind anuntati ca urmatorii bani pe care ii vor primi nu vor ajunge mai devreme de jumatatea lunii mai.

Cei de la Dunarea Calarasi au incasat un singur salariu in ultimele 4 luni, jucatorii amenintand cu greva.

"Am luat aceasta decizie, a grevei, dupa ce ne-am consultat cu toti jucatorii din vestiar. Nu se mai poate continua in actualele conditii, neplatiti de patru luni. Totusi, ne-am creat un grup excelent aici la Calarasi, intre noi, jucatorii. Cei cu bani mai multi i-au ajutat pe colegi. Nu renuntam, insa, cred ca si in aceste conditii putem promova. Este obiectivul nostru, al vestiarului.

Am vazut si ce se comenteaza. Pe noi nu ne intereseaza cine promoveaza, Rapid sau Craiova. Cred cu tarie ca in conditii financiare clare promovam noi fara probleme la ce lot competitiv avem", a declarat Bogdan Sandru, capitanul echipei, pentru Sport Total FM.

Dunarea Calarasi se afla, dupa primele 5 etape ale playoff-ului, pe locul 4, ultimul de baraj, cu 39 de puncte, fiind la 4 puncte de a doua pozitie a clasamentului, care asigura promovarea directa in Liga 1.