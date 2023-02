Prima veste proastă pentru Dinamo după ce s-a vândut: „Nimeni nu știe ce datorii sunt! Îmi dă cu virgulă!” 

Dinamo a anunțat, vineri, 24 februarie, printr-un comunicat oficial, că Red&White 2022 Management a devenit acţionar majoritar al clubului bucureştean cu peste 80% din acţiuni.

Dorin Șerdean susține că datoriile lui Dinamo au ajuns la 10 milioane de euro

La scurt timp, Dorin Șerdean, fostul președinte al „câinilor”, a venit și cu prima veste proastă pentru noii investitori. Acesta condamnă modul în care a fost condus clubul de DDB în utlimii ani și susține că datoriile au ajuns la 10 milioane de euro, față de cele 4,5 milioane de euro pe care le avea Dinamo când a intrat în insolvență.

„Nimeni nu știe ce datorii sunt, cum s-au creat. În noiembrie 2021, instanța a stabilit insolvența lui Dinamo, cu datorii de 4,5 milioane de euro. Dacă poți să ajungi la 10 milioane de euro după un an, să îmi explice cineva cum e posibil.

Eu stau bine cu matematica! Mă ajută profesia și pasiunea pentru cifre, dar mie îmi dă cu virgulă. O să vedem cum s-au făcut aceste datorii și cine le-a făcut.

Faptul că am rămas dovedește că sunt cu adevărat dinamovist. Am luptat pentru a recupera adevărul și o să vedeți că adevărul va ieși în totalitate la iveală în viitorul apropiat. Sunt niște lucruri care se vor vedea exact”, a declarat Dorin Șerdean pentru DigiSport.

Dorin Șerdean a refuzat să investească la Dinamo

„În septembrie 2020, Dinamo avea datorie de circa 4 milioane de euro. În momentul de față are undeva la 10 milioane de euro. Asta am găsit eu la Dinamo, o societate care avea mandatele administratorilor expirate la Registrul Comerțului, o societate care funcționa de aproape un an de zile în ilegalitate. Ei nu aveau mandate valide. Dacă mai departe Asociția Peluza Cătălin Hîldan a dus clubul în situația în care este astăzi, nu este problema mea. Acum este târziu să mi se ceară bani sub forma aceasta, atât timp cât eu sunt impiedicat să reintru în organigrama clubului.

Sunt două variante foarte clare. Una ar fi să aduc bani de acasă, pentru a susține clubul. A doua variantă ar fi să vând acest pachet majoritar cuiva care ar dispune de fondurile necesare pentru a susține societatea. Asta la nivel teoretic. La nivel practic niciun om cu 'scaun la cap' nu ar face acest lucru, atât timp cât nu ar avea control asupra societății. Ba mai mult, sunt împiedicat de un an să intru în organigrama clubului și să am control asupra societății”, a declarat Dorin Șerdean pentru știrile PRO TV și www.sport.ro la mijlocul lunii februarie.