"Poveste incredibila!" Cum a fost pacalit un francez in Romania: "Ne-a dat 30 de euro: 'Cumparati-va un suc'!" Ce s-a intamplat

Un fotbalist francez a povestit peripetiile prin care a trecut imediat ce a ajuns in Romania.

Hicham El Hamdaoui a ajuns in Romania in vara acestui an pentru a semna cu Energeticianul. Atacantul in varsta de 23 de ani s-a intalnit cu presedintele clubului la Bucuresti unde i s-a propus un contract serios, insa cand a ajuns la Petrosani s-a vazut nevoit sa dea probe de joc, iar salariul negociat initial a fost taiat la jumatate.



"E o poveste incredibila! Prima data ne-am intalnit cu presedintele de la Energeticianul la Bucuresti. Ne-a spus 'Investesc serios in clubul acesta, sunt fericit ca veti veni'. Un discurs superb! Ne-am inteles asupra contractului, iar la final a scos niste bani din buzunar si ne-a zis 'Mergeti si cumparati-va un suc'. Ne-a dat 30-40 de euro. Am plecat la Petrosani increzatori, spuneam ca totul este serios. Intr-un final am ajuns acolo si totul s-a schimbat. Salariul ne-a fost injumatatit si ni s-a spus ca trebuie sa dam probe. Cu trei zile inainte cand ne-am intalnit ne-a zis ca vom semna direct contractele, nu ne asteptam la asa ceva", a declarat El Hamdaoui pentru Footballiski.

Salvarea lui El Hamdaoui a venit dintr-un meci amical. Energeticianul a trebuit sa joace o partida amicala cu Daco-Getica, echipa ce avea un alt jucator francez in lot, pe Charles Acolatse. Cei doi fotbalisti francezi au discutat, Acolatse a mers la antrenorul Marius Baciu, iar in cele din urma El Hamdaoui a ajuns la Daco-Getica.

Acum, atacantul francez si-a schimbat parerea despre Romania.



"Rar am vazut un antrenor atat de bun si o persoana grozava. Ii multumesc pentru tot ce face pentru noi. In Romania ma simt ca acasa! Sigur, e o limba noua, dar nu-i chiar atat de greu. Sunt multe mall-uri, taxiuri, transport in comun, nu sunt probleme. Multi oameni vorbesc engleza, chiar si franceza. Colegii de echipa m-au surprins placut, sunt foarte ospitalieri. N-am avut nici cea mai mica problema cu ei. Chiar si oamenii din oras sunt la fel", a mai precizat El Hamdaoui.

sursa foto: Footballiski