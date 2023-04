„Câinii roșii” au bifat deja două apariții în partea a doua a campionatului din Liga 2. Dinamo București a înregistrat un rezultat de egalitate cu Gloria Buzău (1-1) pe „Arcul de Triumf” și o victorie categorică cu Unirea Dej în deplasare (3-0).

Ovidiu Burcă speră la promovare: „Cel mai important hop ăsta era!”

Ovidiu Burcă, antrenorul formației din Ștefan cel Mare, a evidențiat faptul că speră ca echipa să promoveze. De asemenea, tehnicianul a specificat faptul că primul pas important la Dinamo era ca trupa să reușească să se califice în play-off-ul din eșalonul secund.

„Eu cred, cu toată ființa mea, că putem promova. Eu spuneam că cel mai important hop era să prindem play-off-ul, pentru că era un decalaj mare. Dar la ce se întâmplă la club, la starea de spirit care s-a creat, îmi dă mare încredere că se poate promova. Ce am văzut în ultimul timp îmi dă speranțe foarte mari. Nu am mai pierdut de la Iași. Am crescut de la meci la meci, avem o coeziune foarte bună, eu cu jucătorii, cu suporterii.

E o diferență al nivel individual față de echipele de primă ligă, dar nu mi se pare atât de mare față de unele echipe din prima ligă. Am jucat cu Petrolul, chiar dacă a fost un amical și nu e relevant, dar de la nivelul ierbii poți să simți unele lucruri. Și, sincer, nu văd o diferență enormă. Chiar dacă atenția noastră e să promovăm direct, pentru că la baraj e greu, e vorba totuși de o echipă de Liga 1”, a spus Ovidiu Burcă, potrivit Digi Sport.

Eugen Voicu: „Banii nu sunt problema”

„Banii sunt un ingredient. Nu banii rezolvă problema. Dacă am descărca un camion cu bani, situația ar rămâne tot critică la Dinamo. În momentul în care lucrurile sunt clare și toată lumea capătă încredere în planul nostru de business pe care-l avem, banii vin.

Nici astăzi pentru noi banii nu sunt o problemă. Avem variante în care putem rezolva rapid, în câțiva termeni, problema banilor. Dar pentru noi nu banii sunt pe primul loc. Vrem să construim un club care se dezvoltă singur și poate să devină cel mai bogat din România!”, a spus Eugen Voicu în cadrul unei conferințe de presă, la începutul lui martie.