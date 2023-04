Lampard a rostit numele fotbalistului pe care se va baza cel mai mult la Chelsea

Chelsea se află într-o situație critică. Echipa de pe Stamford Bridge se situează pe locul 11 în primul eșalon al Angliei, după ce a obținut 39 de puncte și a înregistrat doar 10 victorii, nouă rezultate de egliatate și 10 înfrângeri, în 29 de etape disputate în campionat.

Frank Lampard a fost prezentat oficial la Chelsea joi și a vorbit deja despre Mason Mount, englezul produs de gruparea londoneză care e cotat în acest moment la 65 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, și mai are contract până la finele sezonului 2023/24.

„Mason Mount a fost un jucător fantastic pentru mine. Știu ce pot primi de la Mason. Vreau să-l văd să evolueze cât mai bine pe teren. E un jucător gigantic pentru Chelsea”, a precizat Frank Lampard, citat de jurnalistul sportiv, Fabrizio Romano.

Frank Lampard a vorbit după ce a preluat-o din nou pe Chelsea. Tehnicianul a precizat că va da totul pentru clubul la care a făcut senzație în timpul carierei sale fotbalistice și că a fost extrem de simplu să accepte oferta grupării care, în clipa actuală, se află abia pe locul 11 în primul eșalon al Angliei, după un sezon cât se poate de slab.

„O să dau tot ce pot. Apoi, vom vedea ce se va întâmpla. Așa că, nu eu decid dacă rămân mai mult aici. Știu că se cer multe lucruri, dar am ochii deschiși. Sunt entuziasmat, pentru că e mult talent aici. A fost foarte ușor să accept oferta, ăsta e clubul meu!”, a specificat Frank Lampard, citat de jurnalistul sportiv, Fabrizio Romano, pe rețelele social media.

