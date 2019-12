Obiectiv indraznet pentru Petrolul! Declaratiile noului antrenor merg direct in inima fanilor: "Mi-am asumat acest lucru"

Costel Enache este noul antrenor al echipei Petrolul Ploiesti.

Noul antrenor al "lupilor galbeni" a fost foarte entuziast la prezentarea oficiala si a declarat ca obiectivul echipei este promovarea in Liga 1.

Petrolul ocupa in prezent pozitia a 8-a in Liga 2 si este la 10 puncte de liderul UTA Arad si la 6 puncte de CS Mioveni, care ocupa locul 2.

"Am stat doua luni acasa si sufar dupa Liga 1, iar la Petrolul am gasit un mijloc real si corect de a ajunge din nou in Liga 1. Mi-am asumat un lucru destul de greu, dar un lucru realizabil din punctul meu de vedere. Statistica si matematica nu ne dau sanse foarte mari, dar fotbalul are calculul lui si consider ca cele sase puncte care sunt pana la primul loc promovabil pot fi recuperate.

Cu totii asteptam mai mult de la Petrolul. Ma asteptam mai mult la partea ofensiva. Aici, jucatorii au ramas putin datori", a spus Costel Enache.