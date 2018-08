"Nu suntem BOSCHETARI sa ne dezbracam in containere!" Ganea, FURIOS dupa ce Poli a primit INTERZIS pe propriul stadion

Jucatorii de la ACS Poli Timisoara nu au mai primit acceptul pentru a folosi baza de pregatire.

Ionel Ganea e furios dupa decizia oficialilor din Timisoara de a stopa pregatirile echipei. Ganea sustine ca oficialii locali au urmarit doar sa-si faca imagine in perioada in care echipa s-a aflat in prima liga.

"Nu putem sa ne desfasuram activitatea in niste conditii mediocre. Noi ne dezbracam. Noi nu suntem boschetari sa ne deazbracam in containere 9.11

Nu poti sa iti bati joc de niste jucatori tineri. Sa scoti jucatorii afara si sa-i muti pe coclauri. Urmareste ca echipa asta sa o desfiinteze. Eu nu pot sa imi desfasor activitatea in asemenea conditii. Nu suntem la amatori aici, suntem la profesionisti. De ce cat a fost echipa in liga 1 nu s-au luat asemenea decizii? Sa mute echipa de aici! De ce? Pentru ca isi faceau si ei imagine. Profitau de aceasta echipa.

Lumea ar trebui sa se trezeasca ca daca stau sa ma gandesc un pic de aici a inceput revolutia. Acum ar trebui sa inceapa a doua revolutie", a spus Ionel Ganea.