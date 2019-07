Bazin de doua milioane de euro pentru campioanele de la polo! Exista insa o problema: fetele de la Rapid s-au trezit cu o soparla in vestiar :)

O soparla a aparut in vestiarul campioanelor Romaniei la polo. Una adevarata!

Campioane la polo, rapidistele au o soparla in vestiar. Una adevarata! Fetele vor juca din acest an intr-un bazin nou. De trei decenii nu s-a mai jucat un meci de polo in bazinul din Giulesti.



Rapidistele vor juca doar meciurile din campionat acasa. Pentru cele din Europa bazinul e prea mic si fetele de la Rapid se muta la Arad!