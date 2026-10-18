Noi detalii despre starea lui Constantin Robicek, după ce și-a rupt piciorul pe teren: „Un șoc profund”

Noi detalii despre starea lui Constantin Robicek, după ce și-a rupt piciorul pe teren: „Un șoc profund” Liga 2
SPORT.RO
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CS Afumați a transmis un mesaj oficial după ce căpitanul Constantin Robicek și-a fracturat piciorul stâng în meciul cu SC Popești-Leordeni.

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Constantin RobicekCS Afumatiliga 2
Din articol

Accidentarea s-a produs în minutul 22 al partidei disputate la Clinceni, după ce Mihai Neicuțescu a fost incomodat de un adversar, a alunecat în apropierea careului de 16 metri și a căzut pe piciorul veteranului ilfovenilor. Transportat de urgență la spital pentru operație, jucătorul aflat de 17 ani la echipă riscă o absență de până la 12 luni.

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„Indiferent cât de dificil va fi drumul recuperării, nu îl vei parcurge singur”

Conducerea formației pregătite de Vasile Neagu a anunțat că va suporta costurile intervenției chirurgicale și ale refacerii căpitanului care a evoluat pentru club în Liga 4, Liga 3 și Liga 2:

„Astăzi, CS Afumați traversează unul dintre cele mai dureroase momente din istoria sa. În partida disputată împotriva formației SC Popești-Leordeni, căpitanul nostru, Constantin Robicek, a suferit o accidentare extrem de gravă, în minutul 22 al întâlnirii. Scenele petrecute pe teren au fost greu de privit și au provocat un șoc profund în rândul colegilor, staff-ului tehnic și tuturor celor prezenți.

Accidentarea suferită este una deosebit de gravă, iar Constantin a fost transportat de urgență la spital pentru intervenție medicală de specialitate. Clubul Sportiv Afumați este și va rămâne alături de căpitanul său, oferindu-i întreaga susținere în această perioadă dificilă. Căpitane, ai fost alături de noi la fiecare pas. Acum este rândul nostru să fim alături de tine. Indiferent cât de dificil va fi drumul recuperării, nu îl vei parcurge singur”, a transmis CS Afumați pe Facebook.

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