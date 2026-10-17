Formația pregătită de Ionuț Chirilă a învins-o cu 4-1 pe CSL Ștefănești și a urcat pe locul 18 în clasament, după un început dificil de sezon. Înaintea partidei cu Ștefănești, CS Dinamo avea doar patru puncte și ocupa penultimul loc, iar poziția antrenorului era pusă sub semnul întrebării.

Ionuț Chirilă, show la declarații după o nouă victorie în Liga 2

Bucureștenii au deschis scorul în minutul 12, prin Denis Rența, iar Andrei Rus a majorat avantajul în minutul 35. Peter Maapia a stabilit scorul pauzei, 3-0, în favoarea echipei lui Chirilă.

CS Dinamo a continuat să atace și după revenirea de la vestiare, iar George Leață a înscris pentru 4-0 în minutul 50. CSL Ștefănești a marcat golul de onoare în minutul 74, prin Sergiu Șerban. În urma acestui rezultat, CS Dinamo a ajuns la șapte puncte, după două victorii, o remiză și șapte înfrângeri. Formația lui Ionuț Chirilă se află acum peste CSM Olimpia Satu Mare, CSC Șelimbăr, CSL Ștefănești și Dumbrăvița.

La scurt timp după fluierul final, Ionuț Chirilă nu s-a ferit de cuvinte și a expus că a fost o victorie „fără drept de apel”. Tehnicianul s-a arătat încântat de elevii săi și și-a trasat un obiectiv pentru sezonul viitor: podiumul în Liga 2.

”O victorie meritată, fără doar și poate, fără drept de apel! Până la 4-0, am condus jocul fără probleme. Au marcat patru jucători, dar pentru noi coordonatorul de joc este cel care are posesia în acel moment. Toată lumea se raportează la el și antrenăm polivalența.

Jucătorii cu polivalență au cotă mai mare de piață, iar în curând, dacă vom pune lucrurile la punct, vom fi o echipă greu de oprit. La anul vom fi o echipă de locurile 1-3.

Am jucat cu doi jucători de 18 ani fundași centrali, Cernomoriț și Anghel. Puțină lume face asta, să joace cu doi jucători under în acea zonă. Se antrenează bine, joacă bine”, a spus Ionuț Chirilă, la Metropola TV.