Până vineri seară, organizatorii au anunțat că se vânduseră deja aproape 20.000 de bilete. Neluț Roșu, mijlocașul lui Dinamo, este convins că fanii dinamoviști, deși sunt oaspeți, vor fi mai mulți pe Stadionul Steaua.

Neluț Roșu e sigur: "Vor fi mai mulți dinamoviști decât steliști în Ghencea! Lui Adi Popa îi transmit Paște fericit"

Jucătorul "câinilor" a subliniat importanța unei victorii, parcursul excelent al lui Dinamo și a fost întrebat ce îi transmite lui Adi Popa, jucătorul de la CSA Steaua, care a trimis câteva săgeți către formația din "Ștefan cel Mare".

"Urmează un meci pe care îl așteptăm noi și suporterii. Ne dorim foarte mult să fie un spectacol frumos din care noi să luăm toate cele trei puncte. Va fi o atmosferă incendiară. Cred că fanii noștri vor fi în număr mai mare decât ai lor pentru că dinamoviștii au arătat pe tot parcursul campionatului ce înseamnă iubirea față de echipă. În momentele cele mai grele ale noastre, ne-au împins din spate, ne-au dat ceea ce avem nevoie tot timpul.

Important e să tratăm fiecare meci la victorie. Avem nevoie de puncte, să arătăm că nu degeaba am ajuns să ne batem la promovarea directă. Cred că mulți nu ne mai dădeau șanse, credeau că Dinamo nu va prinde iarna sau toamna, dar am arătat pe teren ce putem și am avut cel mai bun parcurs din aces sezon.

Eu zic că în teren va fi duelul mai aprig. Și în tribune va fi atmosferă frumoasă, știm care e rivalitate, dar cred că important e să câștigăm pe teren.

Întâlnim o echipă bună. Va fi un meci frumos. CSA e o echipă care joacă, construiește. Va fi un spectacol pe teren și în tribună. Nu știu ce s-a vorbit, ce s-a declarat. Îi mulțumim că s-a gândit la noi (n.r - lui Adi Popa, care a spus că Dinamo e favorită). El a spus realitatea. Dinamo a arătat cel mai bine de când a început play-off-ul și cred că asta le-a dat de gândit și lor.

Toată lumea vorbește doar de promovare. Am reușit să formăm un grup foarte puternic pentru că problemele s-au ținut lanț de noi, iar asta ne-a întărit mult mai mult. Am arătat o creștere constantă, dar ne-a lipsit pregătirea, pe care n-am reușit să o facem împreună. Cred că echipa a ajuns la un potențial bun și o să mai crească.

(n.r - Se mută derby-ul CSA Steaua - Dinamo în Liga 1, de la anul?) Nu cred. Cred că noi avem șanse mai mari decât ei. Nu mă pricep la legi, la stat, la regulamente. Vorbiți cu conducerea. Ce știam noi, știați și voi. Eu nu iau în considerare nicio știre, pentru că le luăm degeaaba. Deocamdată sunt doar niște discuții, care au apărut înainte de acest meci ca să facă un tam-tam.

Noi suntem obligați să jucăm la victorie. Galațiul a câștigat și suntem condamnați la victorie. Vreau să rămânem acolo în luptă.

Nu-i transmit nimic lui Adi Popa. Să aibă un Paște fericit împreună cu familia. Dacă asta consideră el și asta a spus, n-am nimic să-i răspund. Cred că e un băiat extraordinar. Trebuie să jucăm pe teren. Discuții și răutăți pot fi încontinuu. Treaba noastră este să jucăm pe teren, nu să vorbim la conferințe", a spus Neluț Roșu.

Partida fusese inițial programată luni, 17 aprilie, de la ora 18:00. FRF a decis să reprogrameze meciul din Ghencea la cererea Jandarmeriei București, având în vedere că în aceeași zi, câteva ore mai târziu, s-ar fi jucat și partida FCSB - Farul Constanța, astfel că ar fi putut exista conflicte între fanii celor patru echipe.