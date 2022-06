S-a luat în calcul inclusiv o fuziune între clubul Dinamo din Liga 2 și CS Dinamo, echipa care aparține de Clubul Sportiv, care a promovat recent în Liga 3. Ionuț Popa, președintele Clubului Sportiv, a dezvăluit în cadrul emisiunii ”Ora Exactă în Sport” de ce nu ar fi posibilă, din punct de vedere legal, această variantă, chiar dacă Răzvan Zăvăleanu a purtat discuții cu cei de la CS Dinamo.

Din punct de vedere legal, clubul care aparține de Ministerul de Interne nu se poate asocia cu o societate aflată în insolvență, cum este cazul lui Dinamo, care are și datorii uriașe.

„În acest moment nu, pentru că au datorii, și Ministerul de Interne nu se poate asocia cu o entitate în insolvență și cu câteva milioane de euro datorii și nu există bază legală din punct de vedere juridic”, a spus Ionuț Popa, la emisiunea Ora Exactă în Sport.

Nu va exista o fuziune între CS Dinamo și FC Dinamo

Tehncianul CS Dinamo, Daniel Iftodi, spune că nu se pune problema unei fuziuni între FC Dinamo și CS Dinamo. "FC-ul nu trebuia să ajungă în situația asta, trebuia să o ia acum șase ani de la capăt, de la zero, dar s-a chinuit an de an, fără rost. Cum o văd în Liga 2? Păi, la nimic cine să vină? Jucători se plâng că nu au nimic, nu au bucătar, nu au medic. Nu știu dacă au și ghete de joc. E greu să joci așa, pe nimic, nu știi ce e mâine. Ei nu știu ce va fi peste o secundă, dar a doua zi!

Nu mă așteptam ca Dinamo să ajungă în situația asta, dar sunt multe echipe, și nu numai de la noi din țară, care au luat-o de la zero. Au tras linie și au luat-o de la zero. Cred că asta trebuia să se întâmple la Dinamo demult.

Ar trebui să se dea o lege a sportului nouă, ca să aibă toți fotbaliștii și toți sportivii o siguranță. Se tot spune că avem garanție, avem garanție, dar de unde! Din '90, suntem numai pe la TAS și prin tribunale, nu există nici garanție", a spus Iftodi.