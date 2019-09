Mircea Lucescu, dorit in continuare la Rapid! Motivul supararii lui Pancu: Primarul vrea sa-l schimbe! 

Daniel Pancu s-a suparat pe conducerea din Giulesti. Motivul real ar fi dorinta primarului Tudorache de a-l aduce pe Mircea Lucescu pe banca.

Dupa 40 ani, Mircea Lucescu poate sa revina in B la o echipa din Romania. Primarul sectorului 1, Dan Tudorache, vrea sa-l aduca in locul lui Pancu in incercarea de a castiga imagine pentru alegerile din 2020, scrie Gazeta Sporturilor. Acesta este motivul rabufnirii lui Daniel Pancu dupa infrangerea din etapa trecuta, a doua din acest inceput de sezon.

Ovidiu Burca a tinut o conferinta in care a incercat sa detensioneze atmosfera din Giulesti. Rapid s-a impus ieri cu 3-0 in Cupa cu Dunarea Calarasi iar antrenorul parea linistit.

El ar putea avea insa o surpriza: Mircea Lucescu sa-i ia locul si sa se intoarca in Giulesti, locul unde a cucerit titlul de campion in 1999.

Mircea Lucescu a atras atentia la inceputul carierei sale cand a preluat Corvinul Hunedoara din B si a transformat-o in una din cele mai puternice echipe din Romania. Acum, la 74 de ani, Lucescu se gandeste daca mai are energia necesara sa o ia de la capat, scrie sursa citata.

Il Luce a fost dorit si de FCSB in aceasta vara, insa Becali a anuntat ca l-ar fi ofertat oficial pe marele antrenor roman doar daca echipa s-ar fi calificat in grupele Europa League.