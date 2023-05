Lupta pentru promovare încinge spiritele! Ovidiu Burcă pune tunurile pe Dorinel Munteanu: "O să fim și noi cu ochii pe ei"

Dinamo Bucureşti a terminat la egalitate Unirea Dej, 0-0, pe Stadionul Arcul de Triumf, într-un meci din etapa a şaptea a play-off-ului din Liga 2.

Dinamo, care a ajuns la patru meciuri consecutive fără victorie (două înfrângeri, două egaluri), a ratat şansa de se apropia de al doilea loc direct de promovare.

Ce a declarat Ovidiu Burcă după Dinamo - Unirea Dej 0-0



Tehnicianul lui Dinamo consideră că echipa nu a prestat un joc bun în meciul cu Unirea Dej, dar încă mai speră să obțină calificarea directă, atâta timp cât mai sunt șanse matematice.

"Rezultatul nu este unul care să ne mulțumească pe deplin. Trebuie să admitem că lucrurile nu au fost așa cum ne-am dorit, mai ales pe parte ofensivă. Am avut foarte puține situații în care să putem să înscriem, nu am avut claritate în joc. E de analizat meciul acesta. Nu am făcut un joc strălucit astăzi. Play-off-ul este foarte disputat, se joacă pe viață și pe moarte. Noi nu am fost așa cum trebuie, procesul de construcție al unei echipe e sinuos. Mă îngrijorează cel mai tare că trec etapele și nu mai avem timp, nu mai sunt multe puncte puse în joc. Matematic nu e nimic închis. Noi încercăm imposibilul, nu uitați de unde am pornit. E posibil orice", a spus Burcă.

Tehnicianul "câinilor" nu l-a uitat nici pe Dorinel Munteanu, cel care a făcut o serie de declarații controversate după ce Poli Iași a promovat în Superliga.

"M-au deranjat foarte tare declarațiile lui Dorinel Munteanu. Să ajungem la ultima etapă. O să fim și noi cu ochii pe ei la meciul din Ghencea. N-am făcut nicio aluzie, o să fiu și eu cu ochii pe ei, să vedem cum se va prezenta Steaua la meciul cu Galați. Sper să se joace corect până la final. Eu cred că în 2023, lucrurile se întâmplă onest. Dinamo merită să promoveze, suntem în luptă, până la final încercăm să ridicăm nivelul", a declarat Ovidiu Burcă, la finalul partidei", a adăugat acesta.