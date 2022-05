Ianis Zicu, dărâmat după ce a ratat promovarea cu Chiajna: "Sper să-i doară fiecare înfrângere din campionat!"

Ilfovenii au câștigat meciul tur, de pe teren propriu, scor 2-1, și au fost la doar câteva minute de promovare. Chindia a dat lovitura în minutul 90+1, la golul lui Nasser Chamed, prin care meciul a fost împins în prelungiri.

Ianis Zicu, dărâmat după ce a ratat promovarea cu Chiajna

Meciul a ajuns la loviturile de departajare, unde Chindia a arătat mult mai bine. Iacob, Passaglia, Chunchukov și Celea au transformat pentru gruparea din Târgoviște, în timp ce Cătălin Căbuz a apărat șuturile expediate de Sokovic și Palmeș.

La finalul meciului de pe Stadionul Ilie Oană, Ianis Zicu, antrenorul Concordiei Chiajna, nu și-a putut ascunde dezamăgirea și a subliniat că echipa sa ar fi trebuit să obțină promovarea directă pentru a evita astfel de momente.

"Nu este un sentiment plăcut. Este dureros, pentru că băieții au avut atitudine, au alergat, dar am întâlnit un adversar valoros, care până la urmă venea din Liga, un adversar care are omogenitate și un antrenor de atât timp.

Până la urmă, am ajuns la loviturile de departajare, acolo unde soarta are un rol important. Eu îi felicit pe băieți, am stat trei luni cu ei și la fiecare antrenament au încercat să dea maxim. Le mulțumesc și le-am zis în vestiar că sper să-i doară fiecare înfrângere din campionat așa cum îi doare în momentul ăsta. În campionat de multe ori ai impresia că ai timp să recuperezi, dar pierzi și să ajungi un baraj în loc să promovezi direct.

Un baraj doare mai mult decât un trofeu pierdut și spun asta din experiența mea de jucător. Una e să te lupți pentru campionat sau Cupă, iar alta este să joci pentru o promovare pentru că vrei să ridici ștacheta. Am discutat cu ei, am întrebat care sunt în regulă. Nu poți să dai vina pe un jucător pentru astfel de momente, nu ar fi corect din partea mea (n.r - despre loviturile de departajare).

Am ținut piept Chindiei, am câștigat cu 2-1 acasă, 0-1 aici, au avut și ei ocazii, dar e greu pentru o echipă din Liga 2 să joace cu o echipă care are ritm. Ritmul face diferența. S-a încheiat, e durere, e frustrare, dar cei puternici trebuie să se ridice și să meargă mai departe. Nu au ce să facă altceva. Asta au ales din pasiune și trebuie să meargă mai departe.

Contractul meu expiră la finalul acestei luni. Vom vedea ce va decide conducerea. Eu le mulțumesc celor din conducere pentru că au fost alături de mine, mi-au oferit toate condițiile și m-au făcut să mă simt așa cum trebuie să se simtă un antrenor", a spus Ianis Zicu.