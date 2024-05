”Mulțumim pentru munca depusă, mister!”, a postat scurt CSC Șelimbăr, revelația din Liga 2 fără drept de promovare însă, după demisia de miercuri a antrenorului principal Claudiu Niculescu.

Echipa din județul Sibiu a revenit ulterior cu un interviu în care fostul mare atacant dinamovist a explicat motivele plecării sale de la Șelimbăr.

”Vreau doar să clarific ceea ce a apărut în presa scrisă înainte de meci (n.r - demisia înainte de 2-2 miercuri cu CS Mioveni în play-off-ul din Liga 2).

Să confirm că așa stau lucrurile, numai că voi mai participa și la ultima etapă a sezonului, meciul din deplasare de la Slobozia. Va fi ultimul meci pe banca Șelimbărului.

A fost decizia mea, dorința mea, eu am cerut încetarea contractului, pentru că îmi doresc o altă provocare. Nu ascund faptul că am mai avut, la începutul acestei perioade, discuții și cu alte cluburi, și din România, dar și din străinătate, acolo unde am mai antrenat. Nu a fost nimic concret, dar să nu se mai speculeze.

Nu a fost absolut nicio problemă, vreau să mulțumesc conducerii clubului, domnului primar, pentru că ne-a susținut și m-a susținut în acest an și jumătate de când sunt aici.

Am format un grup frumos, cu toții, împreună. Zic eu că am făcut o performanță destul de importantă pentru clubul nostru, o calificare în play-off și sperăm să terminăm după ultima etapă pe podium.

Vreau să le mulțumesc tuturor, dar mai ales băieților, pentru că ei au muncit cel mai mult, și-au respectat meseria și au format acel grup de care aveam nevoie pentru a obține rezultatele pe care le-am obținut. Viața merge mai departe”, a explicat Claudiu Niculescu.

Cariera de antrenor a fostului golgheter din Ștefan cel Mare ajuns la vârsta de 47 de ani le cuprinde, de mai bine de un deceniu, pe U Cluj, FC Bihor, Damila Măciuca, CSM Râmnicu Vâlcea, CS Mioveni, FC Voluntari, Dinamo, Al-Tai (Arabia Saudită), Concordia Chiajna, Poli Iași și CSC 1599 Șelimbăr.