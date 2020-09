Gest SUPERB al lui Rapid! Au trecut la roz pentru o cauza nobila! Rapidistii sustin lupta femeilor din Romania impotriva cancerului :) 

Viata e roz in Giulesti. Rapidistii sunt primii in B si au trecut la roz pentru o zi. In acest fel, rapidistii sustin lupta romancelor cu cancerul.

Rapidistii s-au pozat in roz la initiativa Fundatiei Renasterea pentru prevenirea si combaterea cancerului la femei.

"Pentri noi este o onoare in acelasi timp sa sustinem aceasta initiativa, sa fim alaturi de femeile din tara noastra si sa ne imbracam pentru o zi in roz, chiar daca in sufletul nostru avem culoarea visinie", a spus Adrian Iencsi.

Reporter: - Ati si juca cu un astfel de echipament?

Virgil Draghia: - Nu! N-as da visiniul pentru nimic, pentru nicio alta culoare.

In fiecare an, la Bucuresti se organizeaza si o cursa in lupta cu boala necrutatoare. Pot participa si fotbalistii Rapidului.

Reporter: - Ii indemnati sa alerge la cursa saptamana viitoare?

Adrian Iencsi: - Da, daca pot, de ce nu?

"Eu ma regasesc in acest subiect, am pierdut o bunica din cauza unei boli foarte grave cum este aceasta", a spus Raul Costin.