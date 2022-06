”Evadat” de la Dinamo, amintește de dubla cu U Cluj: „ Eu am făcut tot ce am putut! Nu toată lumea s-a ridicat la nivelul meciului!”

Revenit la Dinamo în toamna lui 2021 pentru a pune umărul la redresarea echipei, Cosmin Matei (30 ani) a avut cu totul alt destin în al doilea său mandat la clubul din Ștefan cel Mare. „Câinii roșii” au retrogradat în premieră în Liga 2, după ce au pierdut barajul de menținere în Liga 1 cu U Cluj, 1-3 scor general, iar echipa riscă să se desființeze din cauza datoriilor.

Recent transferat la Sepsi OSK, mijlocașul ofensiv a vorbit despre dubla cu ardelenii care a trimis-o pe Dinamo în eșalonul secund. Matei consideră că a contribuit cu toate resursule în cele 180 de minute, însă nu poate spune același lucru și despre foștii săi coechipieri.

Cosmin Matei: „A fost grav, să te scoată o echipa din Liga 2, care a terminat pe locul 3”

„A fost o perioada dificilă pentru mine, pentru că a fost un eșec mare. A fost un sezon greu, dar eu am încercat să dau tot ce am avut mai bun și consider că am făcut tot ce am putut.

Nu toată lumea s-a ridicat la nivelul meciului. Nu au înţeles importanţa meciului sau gravitatea. A fost grav, să te scoată o echipa din Liga 2, care a terminat pe locul 3. Să te scoată la baraj U Cluj, în condițiile în care nu i-ai bătut nici în retur...

Cei care sunt în continuare la Dinamo au de suferit pentru că n-au condiții așa cum ar trebui să fie. Cei care am plecat și ne-am găsit echipe suntem OK, dar cei care au rămas duc în continuare greul. Ţin legătură cu majoritatea de acolo. Am văzut câteva detalii despre situația actuală, sper ca totul să se rezolve și un om potent financiar să salveze echipa”, a declarat Cosmin Matei pentru as.ro.