Lucian Cazan va împlini 35 de ani la finalul acestui an, chiar în ziua de Crăciun.



Stoperul este fiul lui Paul Cazan, o legendă a clubului Sportul Studențesc (1972 - 1987), și este legitimat la Metaloglobus, echipă clasată momentan pe locul al cincilea în Liga 2, dar care are șanse mari să promoveze dacă prinde play-off-ul, pentru că unele dintre contracandidate sale nu pot urca în Liga 1.

De-a lungul carierei, stoperul a jucat pentru Sportul Stundețesc, FCM Tg. Mureș, Ceahlăul Piatra Neamț, Gaz Metan Mediaș, FC Voluntari, Petrolul Ploiești și Metaloglobus și are în palmares Cupa și Supercupa României cu FC Voluntari și două promovări în prima divizie.



Mama sa a ajuns la maternitate cu metroul și dusă pe brațe de revoluționari

"Să fiu născut pe 25 decembrie este o bucurie foarte mare, atât pentru mine, cât și pentru familia mea, mai ales că e și ziua de Crăciun. Și anul nașterii este important, 1989. E o zi destul de importantă și cu evenimentele din ziua respectivă. A fost o adevărată poveste ziua respectivă. Părinții mi-au povestit cum a fost drumul până la maternitate. Din ce mi-au spus, a fost o adevărată aventură. Era și noapte, se și trăgea în perioada aceea.



Ai mei stau în zona Bisericii Armenească, dar eu m-am născut în zona Victoriei. Drumul e scurt, dar a durat foarte mult, pentru că mama nu a avut cu ce să ajungă. Cu mașina nu se putea, cu taxiul nu se putea, norocul meu a fost că de la Universitate s-a găsit un metrou ce a trecut întâmplător, care se retrăgea sau nu știu ce plan avea. A reușit să ne ducă până la Victoriei. De acolo, alte peripeții cu oameni care au dus-o pe mama pe brațe până la spital. A fost ceva ca-n filme, a fost destul de mare agitația.



"Sărbătorile le fac, ca de obicei, în familie"

Nu fac economie la petrecere, nici cheltuiala nu e mai mare, pentru că serbez împreună ziua de naștere și Crăciunul. Este o bucurie, ținând cont că ne strângem toată familia și petrecem și Crăciunul, și ziua mea. Stăm în familie, este o zi frumoasă. Fiind născut pe 25 decembrie, nu am fost vreodată în rol de Moș Crăciun, cu barbă, cu costumația completă. Dar nu este timpul pierdut, în viitor îmi va veni timpul și la acest rol, pentru că am un copil mic.



Sărbătorile le fac, ca de obicei, în familie, alături de cei dragi. Sărbătorim cu toții și Crăciunul, și ziua mea. Și pe mătușa mea, care tot pe 25 decembrie e născută. Așa că e și mai mare petrecerea. Bem un pahar de vin, mâncăm o sarma, ca tot omul. Colegii mei nu cred că au întâlnit prea multe persoane ce s-au născut în ziua respectivă. Îmi spun că sunt dator cu o bere când ne întoarcem, la reunire. Dacă nu putem să o bem atunci, pe 25, să o bem în prima zi când ne reunim. Să ne cinstim cu toții cu o bere. Nu scap de cinste, dar suntem ca și o familie, mă bucur să petrec și alături de ei.



Nu vrea să devină antrenor, ci manager sportiv

Am câștigat Cupa României și Supercupa cu FC Voluntari, am promovări în Liga 1 cu Sportul Studențesc și Gaz Metan. Am două trofee, poate mulți jucători buni nu le au în palmares. Planurile de viitor implică promovarea cu Metaloglobus. După ce termin cu cariera de fotbalist, să vedem în ce direcție o luăm.



Am terminat și cursurile de management și marketing sportiv, voi merge pe partea asta de management, de conducere. Ca și tatăl meu, am preferat să merg pe partea de birouri, nu cea din iarbă. E destul de greu antrenor, trebuie să ai menirea să alegi această profesie, cred eu. Nu toți vor sau pot să devină antrenori.



"Trebuie să acumulăm puncte ca să prindem play-off-ul"

Anul acesta a fost un an bun pentru mine, nu am regrete. Dar tot timpul tindem spre mai bine. (Anul viitor, pe vremea asta, te vezi jucând în Liga 1?) Prima oară trebuie să promovăm noi cu Metaloglobus în prima ligă și de la vară vedem ce ne rezervă viitorul. Este greu de spus că ne gândim la promovare, ne dorim cu toții promovarea, dar mai sunt etape de jucat. Trebuie să acumulăm puncte, în primul rând, ca să prindem play-off-ul, abia apoi să ne batem pentru promovare cu restul echipelor de acolo.



Atuurile Metaloglobusului pentru promovare ar fi că este un club corect, curat, iar conducerea și staff-ul tehnic sunt foarte bune. De asemenea, avem un grup de jucători foarte bun, unit. Jucăm de mult timp împreună și acest lucru se vede prin prisma rezultatelor. Conducătorii sunt alături de noi și le simțim suportul din toate punctele de vedere. Premizele sunt bune pentru anul viitor", a declarat Lucian Cazan pentru Sport.ro.



Foto și video - Gabriel Chirea