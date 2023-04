Daniel Oprița, un car de nervi după eșecul Stelei de la Buzău: "Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar toți suntem o apă și un pământ"

Unicul gol al meciului de la Buzău a fost înscris de Ariel Lopez, în minutul 71. Jucătorul Gloriei a rămas nemarcat la un corner și a trimis în poartă din șase metri, cu capul.

Daniel Oprița, un car de nervi după eșecul Stelei de la Buzău

Daniel Oprița, antrenorul Stelei, s-a arătat foarte nemulțumit de erorile, dar și de atitudinea jucătorilor săi. Tehnicianul a lăsat de înțeles că jucătorii săi ar fi considerat sezonul încheiat după , antrenorul Stelei, s-a arătat foarte nemulțumit de erorile, dar și de atitudinea jucătorilor săi. Tehnicianul a lăsat de înțeles că jucătorii săi ar fi considerat sezonul încheiat după victoria din derby-ul cu Dinamo , de runda trecută, scor 2-0.

"A fost un meci echilibrat. Și noi am avut situații când puteam deschide scorul. Am avut ocazii destul de mari, dar n-am profitat de ele. Un joc în care nu mi-a plăcut frica. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar suntem o apă și un pământ. Una caldă, alt rece... așa nu poți!

Toate echipele sunt în luptă acum. Și Iașiul poate să piardă locul de a promova direct. Oricine poate termina pe primele două la cum se joacă. Se vede că e un campionat cu echipe nu foarte bune.

Nici cu Dinamo nu am avut mari realizări, însă ne-am dăruit, am fost cu inimă. Azi am făcut greșeli. Dacă iei ca un gol ca acela, fază fixă, din centru, singur, ce să-l întreb eu pe jucător? Zona lui e acolo și ăla e singur. Poți să mai ai un răspuns?

L-am băgat pe Oroian, cu Dinamo a intrat bine. Plumb în ghete! Alb la față. Nu înțeleg. Ca să pasezi trebuie să ai personalitate. Le-am spus că ne mulțumim cu puțin. Am bătut pe Dinamo și s-a terminat campionatul. Suporterii le-au spus înainte de meci că trebuie să bată Dinamo și restul nu mai contează. Ne-am ținut de cuvânt, am bătut Dinamo și restul nu mai contează", a spus Daniel Oprița.

Cum arată clasamentul din Liga 2 (play-off)