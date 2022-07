Ovidiu Burcă (42 de ani) este favorit să ocupe postul de antrenor. După retrogradare, de pregătirea echipei s-au ocupat Iulian Mihăescu și Ionel Augustin.

Momentan, Burcă și Dinamo nu au ajuns la un acord. GSP.ro scrie că mutarea este blocată de numirea unui administrator special, practic singurul din organigrama clubului care ar avea ”puterea” de a face acest lucru.

Ovidiu Burcă, favorit să fie antrenorul lui Dinamo!

„Au fost niște discuții astăzi, dar lucrurile nu sunt clare. Nu pot confirma că sunt antrenorul lui Dinamo, pentru că nu am semnat absolut nimic. Am vrut să văd exact care e situația clubului, am avut o întâlnire și cu reprezentanții DDB, dar și cu reprezentanții administratorului judiciar.

Lucrurile sunt încă un pic departe de a fi aranjate. Ar trebui să se numească un administrator special, iar de acolo lucrurile trebuie să intre în normalitate. Vedem zilele viitoare ce se va întâmpla”, a spus Ovidiu Burcă, pentru GSP.ro.

Burcă a evoluat ca jucător la Dinamo, unde a cucerit un titlu, trei Cupe ale României și o Supercupă.

După retragere, Burcă a activat ca director sportiv la Oțelul Galați. A trecut, apoi, la Rapid, unde a fost președinte și antrenor la U19 și echipa a doua, iar în sezonul precedent a pregătit-o pe CSM Slatina, prima sa experiență ca antrenor principal la o echipă de seniori.