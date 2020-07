De la cine s-a inspirat Dan Alexa in bataia cu suporterii aradeni: "Mi-a spus ca eu sunt idolul lui"

Dan Alexa a impartit pumni suporterilor de la Arad.

Rapid a castigat cu 2-1 la UTA, iar dupa meci mai multi suporteri aradeni l-au asteptat pe Alexa la autocar si au incercat sa il loveasca. "Chirurgul" a reactionat si a lovit mai multi fani.

Fostul antrenor al lui Dinamo, Adrian Mihalcea, a declarat ca a vorbit cu Alexa despre acest episdod si a spus ca antrenorul Rapidului i-a marturisit ca s-a inspirat de la el.

In 2004, la un meci Craiova-Dinamo, un suporter cunoscut drept "Postasul", a intrat pe teren si a aruncat cu un fular catre Claudiu Niculescu. Mihalcea a sarit cu picioarele in el, pentru a-l proteja pe colegul sau de la echipa.

"As fi reactionat la fel. Pana la urma te aperi. Si frica de a nu se intampla ceva rau te face sa ai astfel de reactii. Cand esti unul contra alte zece persoane nu e chiar usor. Chiar am vorbit cu Dan si ne amuzam pe subiectul acesta. Mi-a spus ca eu sunt idolul lui, amintindu-si de acel episod cu Postasul. Nu ar fi trebuit sa existe astfel de evenimente. Au fost 2-3 secunde, nici nu ai timp să reactionezi. Am inteles ca jucatorii au avut si ei probleme si au sarit peste nu stiu ce masini ca sa ajunga la autocar. Ori Alexa a ajuns inaintea jucatorilor, ori destul de tarziu cand jucatorii erau in autocar.

A fost un meci tensionat, de promovare pentru UTA. Pot exista discutii mai aprinse, dar nu astfel de reactii", a spus Mihalcea pentru ProSport.