"O ultima FINALA!" Dan Alexa anunta ASALTUL rapidist pentru promovare! Meciul cu Turris poate aduce Rapidul in Liga 1

Dan Alexa si-a laudat echipa dupa victoria de la Arad si vrea sa promoveze in ultima etapa.

Facundo Mallo a fost eroul rapidistilor in partida de la Arad, uruguayanul trecut si pe la Dinamo reusind sa marcheze de doua ori si sa intoarca scorul dupa pauza. Dupa victoria cu 1-2 obtinuta la Arad, Dan Alexa a anuntat ca elevii sai vor lupta pentru promovare pana in ultima clipa.

"Am controlat meciul de la inceput. Stiam ca UTA este o echipa organizata, care inchide bine culoarele. Au reusit un gol dupa o balbaiala a apararii noastre si au gestionat bine meciul pana la pauza. Am fost inspirat cu trecerea lui Sefer in centru, el a facut diferenta astazi. Are foarte mult talent. Am reusit sa avem doua-trei situatii foarte mari, pe langa goluri. UTA ne-a pus probleme sporadic.

Este o victorie meritata pentru noi, am fost echipa mai buna azi. UTA a condus campionatul asta si cred ca pot sa promoveze dupa rezultatele din etapa asta. Pentru noi urmeaza finala cu Turris. Daca nu castigam azi, ieseam matematic din carti si pentru locul 3. Suntem obligati sa castigam cu Magurele, o echipa buna. Sunt meciuri disputate, un moment poate face diferenta. Sunt echipe bune, organizate, cred ca pana acum a fost un spectacol frumos", a declarat Alexa la Digisport.

In ultima etapa, Rapid joaca acasa cu Turris T. Magurele, echipa de pe locul 2! In acest moment, giulestenii sunt pe pozitia a treia, care asigura prezenta la barajul de promovare in Liga 1.