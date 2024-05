Daniel Oprița a rămas fără "cel mai bun jucător": "E o nebunie!"

În ciuda zvonurilor ce vehiculau, Daniel Oprița va rămâne la cârma echipei din Ghencea. Tehnicianul a semnat prelungirea contractului pe încă doi ani și pare că pregătește o "curățenie de vară".

David Maftei, OUT de la CSA!

David Iulian Maftei s-a alăturat echipei în luna iulie a anului trecut, sub formă de împrumut.

Tânărul fundaș dreapta în vârstă de 19 ani s-a integrat bine în echipă, unde a strâns 28 de meciuri și a contribuit de nouă ori decisiv.

În 22 de partide Maftei a intrat titular și se pare că "Regele" îl vede ca o opțiune la Farul Constanța și dorește să-l "repatrieze".

Daniel Oprița nu a primit deloc veștile acestea, întrucât Maftei era "unul dintre cei mai buni jucători" ai lotului.

”Sunt câțiva jucători care, pe final, au arătat ca o echipă, ceea ce trebuia să arătăm de la început. Pentru sezonul următor s-a creat un nucleu. Sunt jucători care vor pleca, sunt jucători cu care suntem în discuții să rămână, iar unii jucători care nu vor mai rămâne nu pleacă pentru că am renunțat noi la ei. Nu sunt jucătorii noștri și nu depindem numai de noi, cum ar fi Frănculescu și Maftei, care sunt împrumutați.

Am auzit că renunț la Maftei. Asta e o nebunie. Am văzut niște comentarii, că de ce renunț la Maftei? Dacă Maftei a fost unul dintre cei mai buni jucători sau poate cel mai bun jucător în acest sezon, n-aș fi fost nebun să renunț la el. Este jucătorul Farului, băiatul mi-a spus că vrea să joace în Liga 1, a fost chemat de Farul la reunire și sunt șanse mari să rămână în Liga 1. Dacă nu la Farul, atunci la altă echipă cu care a discutat. Asta își dorește jucătorul. Iar dacă nu va fi oprit la o echipă de Liga 1, la fel este și Frănculescu, vor veni la noi, pentru că eu îi doresc în continuare la echipă”, a declarat Oprița, la Steaua TV.

Daniel Oprița rămâne la CSA Steaua încă două sezoane

"Sunt bucuros că s-a realizat. Sunt atașat de tot ce se întâmplă la club. Sunt de cinci ani, e foarte greu să te desparți, mai ales că am fost respectat și de suporteri, și de conducere, și de oamenii din club. S-a creat o relație frumoasă și mi-a fost foarte greu să mă despart. E un club la care sunt mulți care își doresc să ajungă, chiar dacă în momentul ăsta există problema cu dreptul de promovare, dar, după discuțiile din ultimele zile, mi s-a spus că se încearcă să se rezolve și problema asta cât mai curând. Eu sper să se reușească, până la urmă.

Nu am intrat în discuții (n.r - cu alte cluburi). S-a discutat de sume. Dacă cineva va spune că am ales să rămân la Steaua pentru bani - deși aici e stabilitate și sunt condiții foarte bune - echipele cu care am discutat mi-au oferit mai mult decât aici. Să nu se creadă că a fost numai problema banilor și am stat aici pentru că e un loc călduț. Nu! E un loc unde mă simt bine, unde sunt lăsat să-mi fac treaba. Aici, singura problemă este cu dreptul de promovare. În rest, totul e la superlativ și cred că oricine și-ar dori să lucreze în asemenea condiții. Eu sper să se rezolve și problema cu dreptul la promovare", a spus Daniel Oprița, pentru Steaua TV.