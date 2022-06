Antrenorul de 42 de ani a dezvăluit că și-a setat ca obiectiv pentru sezonul viitor promovarea în prima ligă.

Alexa, noul antrenor al lui FC Brașov

„Mă bucur că sunt aici, mă bucur că cei de la FC Brașov s-au hotărât în privința mea. Vin la o echipă de tradiție, cu ștate vechi în Liga 1. Vin foarte motivat, îmi doresc să creăm o echipă bună, care să se bată la primele locruri. Sunt auspicii foarte bune de îndeplinire a acestui obiectiv. Încercăm să readucem Brașovul în elita fotbalului românesc.

Nu pot să vin la o echipă și să vreau să fiu pe locul 10. În cinci ani de Liga 2, am trei promovări. S-a schimbat puțin Liga 2, sunt antrenori foarte buni, cu nume. Bogdan Andone, Dorinel Munteanu, Daniel Oprița, Claudiu Niculescu. Cu tot respectul pentru ei, niciunul dintre ei nu are nicio promovare. Din punctul ăsta de vedere, pe cifre, cred că sunt numărul 1 dintre toți antrenorii din Liga 2.

Nu pot să-mi fixez alt obiectiv decât promovarea. Dorinel are titlu de campion, dar nu are promovare, vorbesc de titlu la Liga 2, e diferit. Nu pot să-mi propun doar reconstrucția echipei, vreau să ne batem pentru play-off. Luăm lucrurile pas cu pas, e un campionat mai puternic, se investesc foarte mulți bani.

Dan Alexa nu este deloc un antrenor scump, îmi place să antrenez, să fiu în prim-plan și să reușesc. Am antrenat la Poli Timișoara cu zero lei pentru salarii, cred că am fost un caz unic în România. Din contră, am adus bani la Timișoara”, a spus Dan Alexa, la conferința de presă.

FC Brașov a încheiat pe locul 5 în play-out-ul din grupa B a ligii secunde și a reușit să evite retrogradarea după barajul cu Politehnica Timișoara, câștigat cu 3-1, la general.

Dan Alexa îi va lua locul la FC Brașov lui Călin Moldovan, care s-a despărțit de echipă la finalul sezonului trecut.

De-a lungul carierei, Dan Alexa a mai antrenat la ACS Poli Timișoara, Rapid, ASA Târgu Mureș, Concordia Chiajna, Astra Giurgiu, ASU Poli Timișoara și CSM Reșița. El are în palmares trei promovări în Liga 1, cu ACS Poli Timișoara, Rapid și Dunărea Călărași.