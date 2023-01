Într-un monolog de 10 minute, Burcă i-a pus la zid pe cei cinci jucători ai lui Dinamo care au pus la cale greva de la începutul săptămânii. Antrenorul spune că i-a rugat personal pe elevii săi să mai aștepte o săptămână pentru a se rezolva problemele financiare, însă aceștia nu au acceptat și au dat startul mișcării de protest refuzând să se antreneze.

Ovidiu Burcă: "Să le fie rușine celor care au pus la cale greva!"

Marius Tomozei, Alin Dudea, Ștefan Fara, Bogdan Gavrilă și Vasile Buhăescu sunt cei 5 jucători de la Dinamo care au pus la cale greva

Burcă a refuzat ulterior să accepte vreo întrebare de la jurnaliști. Antrenorul lui Dinamo s-a ridicat de la masă și a părăsit sala de conferințe.

"Am să intru direct în subiect. Să le fie rușine! Să le fie rușine pentru ce au făcut zilele trecute. Din punctul meu de vedere, n-aveau niciun drept să facă ceea ce au făcut. Spun asta cu toată responsabilitatea. Sunt un om echilibrat, care totdeauna încearcă să le ofere fotbaliștilor tot ce e mai bun. De când am venit aici, nu le-a lipsit absolut nimic jucătorilor. Nu sunt în prima ligă 5 echipe care au condițiile de la Dinamo în aceste luni. Mă refer la tot, de la bucător propriu al echipei, până la aspectele financiare. N-au fost întârzieri extraordinare. A fost totul aproape la zi uneori, deplasări cu avionul, hoteluri de cinci stele. Așa consider eu că trebuie să tratez jucătorii: să le ofer totul și să le cer totul în schimb. Iar ceea ce au făcut ei este o mare pată pe obrazul acestui club. Tot ce am încercat să realizez în lunile astea am dat cu piciorul într-o zi și nu aveau absolut niciun motiv. Două luni de întârziere nu este o tragedie. I-am rugat personal să aștepte pentru că în această săptămână se vor rezolva din aceste probleme. De asta sunt atât de supărat.

Acest grup de jucători a picat testul loialității - loialitate față de acest club și față de oamenii care le-au plătit salarii, care le-au reparat vestiarele, care le-au trimis mâncare. Față de acești oameni au picat testul ăsta! Iar eu nu accept lucrul ăsta. Știu toate problemele, știu ce probleme au fiecare, dar sunt foarte dezamăgit pentru că acum o săptămână am simțit să ies și să fac publice problemele echipei. N-au avut răbdare, au făcut grevă, nu s-au antrenat! Și uitați-vă în ce moment am ajuns - ne-am întors de unde am pornit și trebuie să reconstruim totul. Față de acești suporteri n-aveau voie să facă, față de mine eram obișnuit.

Ovidiu Burcă: "Le-am cerut o săptămână să aibă răbdare în condițiile în care aveam două luni de întârziere"

Eu băgam mâna în foc pentru acești jucători că nu au venit pentru bani. Toți au știut unde au venit aici, de la primul până la ultimul jucător străin. Sunt lipsuri, au fost, s-a retrogradat. Cei care vin la Dinamo să se împlinească financiar, cei care vin la Dinamo ca lucrurile din punct de vedere material să fie ca în alte părți nu au ce să caute aici! Am nevoie de jucători lângă mine cu care să mă identific, care să creadă în obiectivul clubului și aibă un prag de suferință dincolo de... nu le cer sacrificii enorme. Le-am cerut o săptămână să aibă răbdare în condițiile în care aveam două luni de întârziere. Le-am cerut eu? Vă spun eu că nu.

Nu aveau niciun motiv să facă ce au făcut. Acum o să începeți să speculați că plecă unul sau altul, dar nu am nimic cu nimeni personal. Vreau lângă mine oameni care să fie motivați dincolo de aspectul material. Un om e motivat de bani, dar la Dinamo nu mergi azi ca să câștigi bani. Dinamo îți poate oferi alte lucruri - pasiune, apartenența la un club uriaș și nu ai voie să înșeli așteptările unor oameni. E o meteahnă care se perpetuează de ani de zile: o problemă, facem grevă! Ok, le-am spus că, dacă facem, e ultima, dar până să ajungem la grevă trebuie să dialogăm, să chemăm oamenii, să vorbim. Eu le-am garantat persoanal că săptămâna asta se rezolvă și au făcut invers de cum le-am cerut.

O luăm din nou de la zero, pornim din același punct, dar repet: mie nu-mi place să fiu șantajat. Suporterilor lui Dinamo nu le place să fie șantajați. Noi nu forțăm oamenii, nu le băgăm mâna în buzunar. Cui să îi spunem că nu ieșim la antrenament? Oamenilor care plătesc în DDB? Să facă lucrul ăsta undeva unde există în patron care nu vrea să plătească jucătorii", a spus Burcă.

Ce decizie a luat Dinamo în privința greviștilor

Dinamo a început săptămâna cum nu se putea mai prost. Luni, 16 ianuarie, niciun jucător nu s-a prezentat la antrenamentul programat de Ovidiu Burcă (42 ani). În consecință, inițiatorii grevei: Marius Tomozei (32 ani), Alin Dudea (25 ani), Ștefan Fara (21 ani), Bogdan Gavrilă (30 ani) și Vasile Buhăescu (34 ani) au fost convocați la o ședință de Vlad Iacob, administratorul special al grupării din Ștefan cel Mare.

Când discuția s-a încheiat, oficialul lui Dinamo a precizat că gestul celor 5 „răzvrătiți” a atras repercusiuni, dar încă nu s-a luat o decizie cu privire la viitorul lor. Însă, conform informațiilor furnizate de știrile PRO TV și www.sport.ro, Marius Tomozei, Alin Dudea, Ștefan Fara, Bogdan Gavrilă și Vasile Buhăescu nu vor fi dați afară.

„Noi nu am declarat niciodată că ar fi greviști, vom vedea la ce soluții vom ajunge. Nu consider că este un haos, așa cum am mai spus, au fost niște divergențe de opinie în rândul managementului, dar le vom rezolva. Nu vor fi amendați.

Este un cumul de factori, pot să îi înțeleg într-o anumită măsură, dar consider că nu ar fi trebuit să se ajungă la refuzul antrenamentelor.

Vom comunica în momentul în care vom avea o concluzie, bineînțeles că și Burcă a fost supărat din cauza deciziei jucătorilor. Eu le-am explicat că nu este cazul să recurgă la asemenea măsuri. Ar fi trebuit să vorbească cu mine înainte, eu le-am spus că se vor achita salarii, le-am spus și sursa. Le-am explicat, imediat după ce au făcut acest gest, că a fost ceva care nu poate avea un efect negativ decât asupra lor și a echipei, pentru că noi nu avem un finanțator.

În niciun caz nu este o bătălie pe ultimul os, eu lucrez aici pro-bono, iar administratorul judiciar nu își încasează onorariul, așa că nu e o bătălie pentru bani la Dinamo”, a declarat Vlad Iacob la încheierea ședinței.