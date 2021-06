Ciprian Marica, raspuns ferm la intrebarea despre locul ramas vacant in Liga a 2-a! "Tot ceea ce a fost construit si folositor nu se pierde"

Unul dintre finantatorii noii echipei Farul a vorbit despre situatia locului din liga secunda.

Odata cu fuziunea dintre cele doua formatii, Viitorul si Farul, noua echipa formata va evolua in Liga 1, iar locul din liga secunda nu se va pierde, cel putin din spusele lui Ciprian Marica. Acesta a anuntat ca nu va renunta si ca va cauta sa valorifice acest "avantaj" pe care il are, iar anumite formatii de Liga a 3-a ar putea profita de asta si sa-si cumpere accesul in al doilea esalon al fotbalului romanesc.

"Locul Farului din Liga 2 a fost obtinut prin munca, sacrificiu si asa cum va spuneam, incercam ca toate lucrurile din aceasta unitate sa le aducem la un loc. Tot ceea ce a fost construit si folositor nu se pierde. Cu siguranta ca nu vom pierde, cel putin gratis, acel loc", a raspuns fostul atacant.

Farul a incheiat sezonul regulat 2020/2021 pe locul 7, imediat sub locurile 1-6, care au asigurat accederea in play-off-ul de promovare. Ulterior, dobrogenii au castigat grupa A din play-out, avand 42 de puncte la finalul sezonului.