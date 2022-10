Ce a spus Ovidiu Burcă, după meciul în care Dinamo a cerut două penalty-uri

Dinamo a remizat cu Slatina și a ratat șansa de a se apropia și mai mult de zona play-off-ului. ”Câinii” au cerut două penalty-uri în meciul de la Giurgiu, dar centralul Vlad Baban nu a acordat nimic.

Burcă nu a dorit să comenteze deciziile luate de centralul partidei.

Ovidiu Burcă: ”Ne-am precipitat, nu am avut claritate”

"Nu știu dacă a fost sau nu penalty. Cei care au revăzut faza mi-au spus că a fost. Pop are și sânge la nas. S-a terminat, arbitrul așa a decis. Nu vreau să discut despre arbitraj. Pe mine mă interesează foarte mult jocul nostru. Am făcut o primă repriză foarte bună. Cu cât a trecut timpul ne-am precipitat, nu am mai avut claritate.

Am avut destul de multe ocazii, din păcate nu am reușit să fim clari în fața porții. Trebuie să lucrăm în continuare la acest aspect. Slatina e o echipă foarte bună de contraatac, o știam", a spus Ovidiu Burcă.

În urma acestui rezultat, Dinamo a urcat, temporar, pe locul nouă în Liga 2, cu 17 puncte, peste Concordia Chiajna și CSC 1599 Șelimbăr. Play-off-ul este la doar două puncte distanță de echipa ”roș-albă”, care are un meci în plus față de celelalte echipe din campionat.

În următoarea etapă, Dinamo se va deplasa pe terenul celor de la Csikszereda, în timp ce CSM Slatina va juca „acasă” cu Unirea Constanța.