Bunul samaritean. Vali Lazăr explică, pas cu pas, de ce a semnat cu Dinamo

Dinamo face pași mici pentru a o lua de jos, din Liga 2, după ce a retrogradat sezonul trecut. Echipa se află în colaps financiar, însă administratorul judiciar Răzvan Zăvăleanu susține că va face rost de bani.

Învinsă în primele două meciuri de pregătire, 0-1 cu Chiajna și 0-5 cu Unirea Slobozia, Dinamo are lot format din mulți tineri. Antrenori sunt Iulian Mihăescu și Ionel Augustin, iar marți clubul a anunțat că patru jucători au semnat.

Vali Lazăr a semnat cu Dinamo

Printre ei și Vali Lazăr, ultima dată la CSM Reșița, formație care a ratat în urma unui baraj accederea în Liga 2. Lazăr a explicat de ce a ales Dinamo într-o situație fără precedent în istoria clubului.

“Am semnat cu Dinamo pe un an de zile. O să am contract sezonul acesta. Am prins perioade şi mult mai bune şi mai puţin bune. Acum este un alt nivel. Este Liga 2, sunt mulţi jucători din academie care trebuie să crească, să prindă meciuri în picioare ca să poată merge mai sus.

Referitor la cum am ajuns eu la Dinamo, a fost iniţiativa mea să vin să ajut. Oamenii mi-au propus un salariu, am acceptat din prima, n-a contat. Şi dacă îmi propuneau mai puţin, veneam. Am vrut să ajut.

Am 32 de ani, nu am nicio accidentare, până în ziua de azi nu am avut nici măcar o întindere, mă simt în formă fizică ok şi am zis că pot să ajut. Cred că pot juca la acest nivel”, a spus Lazăr, pentru fanatik.ro.

“Încercăm să ne organizăm. Suntem 4-5-6 jucători cu experienţă, să facem un nucleu şi să încercăm să ne batem sus la play-off şi, în funcţie de condiţiile care vor fi la club, să ne propunem şi altceva.

Nu ştiu cine va veni la echipă. Eu am 10 zile de pregătire la echipă, încercăm să ne punem la punct cu pregătirea fizică. În meciurile cu Chiajna şi Slobozia s-au dat şanse tuturor jucătorilor, inclusiv celor de 16-17 ani", a mai spus mijlocașul pentru sursa citată.

Mutările de la Dinamo din această vară

Antrenor - Iulian Mihăescu (nou)

Veniri - Neluț Roșu (FC Voluntari / liber de contract), Valentin Lazăr (CSM Reșița / liber de contract), Antoni Ivanov (contract prelungit), Bogdan Gavrilă (Sirens FC / liber de contract), Andrei Florescu (Mataloglobus / revenit după împrumut), Alin Demici (FC Rapid 1923 / liber de contract), Alexandru Chilili (FC Voluntari / împrumutat), Denis Oncescu, Cristian Ionescu, Mario Șutru, Mario Zamfir, Daniel Dinu (promovați de la juniori)

Plecări - Christian Irobiso (Petrolul / contract încheiat), Steliano Filip (contract reziliat), Ricardo Grigore (FCU Craiova / 50.000 euro), Vlad Morar (FCV Farul / contract încheiat), Gabriel Torje (FCV Farul / contract încheiat), Cosmin Matei (Sepsi OSK / contract încheiat), Alexandru Răuță (FC Hermannstadt / contract încheiat), Balthazar Pierret (Quevilly Rouen Metropole / contract încheiat), Mirko Ianovski (Petrolul / contract încheiat), Andreas Mihaiu (Chindia / contract încheiat), Răzvan Grădinaru (Karmiotissa / contract încheiat), Jonathan Rodriguez (CFR Cluj / împrumut expirat), Desire Segbe Azankpo (USL Dunkerque / împrumut expirat), Thomas Chesneau (Concordia Chiajna / împrumut expirat), Dusan Celar (CFR Cluj / împrumut expirat), Baptiste Aloe, Andrei Radu, Gabriel Moura, Antoni Ivanov, Igor Jovanovic (contracte reziliate)