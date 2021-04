Anunt de ultima ora al Universitatii Cluj! Ionut Badea nu va ramane la club, dupa ce negocierile au picat! Care ar fi cauza neintelegerii

Ionut Badea a fost foarte aproape sa fie noul manager sportiv al echipe clujene.

Fostul antrenor al lui FC Arges in startul acestui sezon, Ionut Badea s-a aflat in negocieri mai mult timp cu oficialii lui "U" Cluj si s-a spus ca este inteles cu "studentii", insa se pare ca tentativa de aducere a acestuia a esuat si clujenii vor trebui sa se reorienteze.

"Intr-un moment dificil pentru Universitatea Cluj, domnul Ionut Badea a fost un factor de stabilitate care ne-a facut sa trecem peste un moment sportiv tensionat. Din pacate, nu am ajuns la un acord financiar in aceasta faza a proiectului nostru, astfel incat negocierile pentru gasirea unui manager sportiv continua, iar rezultatul acestora va fi anuntat in zilele imediat urmatoare.

Ii multumim domnului Ionut Badea si ne manifestam increderea ca raman deschide pe viitor colaborarile cu domnia sa", scrie conducerea "U" Cluj intr-un comunicat emis recent. Conform Liga2.ro, Badea a avut pretentii financiare exagerate si a cerut un salariu de 6000 de euro pentru a semna cu formatia de liga secunda, suma considerata mult prea mare de conducatorii echipei care au preferat sa incheie negocierile si sa se reorienteze.