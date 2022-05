Adrian Mihalcea și-a dat acordul și semnează: "E singura ofertă pe care o am"

Fostul atacant al lui Dinamo și al echipei naționale a reușit să ducă Unirea Slobozia în play-off-ul din Liga 2 și a sperat până în ultima etapă la ocuparea locului 5, care i-ar fi dus pe ialomițeni la barajul pentru promovare. Formația lui Adrian Mihalcea a încheiat pe 6, cu 41 de puncte.

Adrian Mihalcea semnează prelungirea contractului cu Unirea Slobozia

Mihalcea își încheie contractul cu Unirea Slobozia la finalul lunii iunie, însă antrenorul anunță că și-a dat acordul pentru prelungirea înțelegerii, iar în scurt timp urmează să semneze actele.

"O vacanță activă și plăcută, dar nu mai suntem angrenați sută la sută la treburile echipei. Singura ofertă pe care o am e cea de la Unirea Slobozia. Contractul e scadent luna viitoare, dar relația mea cu cei de la Slobozia e una bună. Faptul că mi-am dat acordul nu cred că va sta într-o semnătură sau nu.

Ne dorim o accedere în play-off. Anul acesta am declarat că vrem locul 10 și am reușit să atingem play-off-ul. Anul următor e un obiectiv propus, vom avea și o susținere mai mare din partea Consiliului Județean, care va conta foarte mult. Ștacheta a fost ridicată. Dacă anul ăsta am jucat un play-off și am făcut-o destul de bine, anul viitor trebuie să se întâmple la fel", a spus Mihalcea, la Radio Sport Total FM, citat de Liga2.ro.

Adrian Mihalcea a preluat-o pe Unirea Slobozia în decembrie 2020. În primul sezon a salvat echipa de la retrogradare după barajul dramatic cu Comuna Recea (0-2 în tur și 3-0 în retur), iar în al doilea a dus echipa în play-off, unde a încheiat pe locul 6.

Născut chiar în Slobozia, Mihalcea a mai antrenat la ACS Berceni, Dunărea Călărași, UTA Arad, CS Mioveni și Dinamo. El a fost și secundul lui Cosmin Contra la naționala României, în perioada 2017-2019.