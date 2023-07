Steaua a promovat, practic, în Superligă, din punct de vedere sportiv, dar va rămâne în eșalonul secund și din sezonul următor deoarece nu deține drept de promovare. Problema formei de organizare a blocat și participarea la baraj în urmă cu două sezoane.

Simion Apreutese, aproape de a prelua CSA Steaua!

Simion Apreutese, omul care a vrut să investească în fotbal și i-a înaintat lui Gigi Becali o propunere pentru preluarea FCSB-ului, este gata să o cumpere pe CSA Steaua.

PlaySport scrie că omul de afaceri a purtat mai multe runde de negocieri cu oficialii din Ghencea, iar în perioada următoare poate prelua clubul. Ar mai fi doar ”un pas” până când cele două părți vor semna actele.

Dacă cele două părți vor semna actele și Apreutese va deveni acționar la Steaua, atunci echipa va avea drept de promovare în sezonul următor.

Simion Apreutese a vrut să investească la Dinamo

Acționarul lui Dinamo a lăsat de înțeles că viziunea oamenilor implicați acum la clubul din ”Ștefan cel Mare” nu se potrivea cu cea a afaceristului arădean, motiv pentru care discuțiile au picat.

„Da, am avut două întâlniri cu dânsul, dar noi ne dorim să avem un dialog cu persoane care au și un 'know-how', care vin cu mai mult decât bani în această asociere. Deocamdată, lucrurile nu s-au legat în direcția bună și nu cred că vom reuși să ajungem la o înțelegere”, a spus Eugen Voicu, la Radio Dinamo1948.

Doi jucători cu meciuri în Liga 1, sub comanda lui Oprița

În această vară, clubul militar s-a înțeles deja cu Alexandru Buziuc (29 de ani / atacant / ex - FC Vaslui, Gaz Metan, Rapid Suceava, Clinceni, FCSB, Mioveni), Daniel Vîrtej (25 de ani / fundaș central / ex - AS FC Buzău, CS Afumați și Astra Giurgiu), Mihai Dobrescu (30 de ani / fundaș stânga / ex - UTA Arad, U Cluj, Gaz Metan, Clinceni, Balotești, Chindia, Ceahlăul), Ionuț Pop (25 de ani / portar / ex - FC Bihor, AS Roma U19, Fidelis Andria, Alessandria, FC Hermannstadt, CSM Slatina), David Maftei (18 ani / fundaș dreapta / FCV Farul, împrumutat) și Adrian Fânculescu (18 ani / portar / ex - FCSB U19, CFR Cluj II), în timp ce presa din Bulgaria a anunțat deja un acord pentru împrumutul lui Mario Topuzov (23 de ani / extremă stânga / ex - CSKA 1948 Sofia, Litex Lovech, Pirin Blagoevgrad, Septemvri Simitli) în Ghencea.

De asemenea, cinci tineri jucători au fost promovați de la Academia Stelei, dintr-o generație care a jucat finalele Ligii Elitelor și Cupei Elitelor la categoria U17. Puștii de perspectivă sunt David Matei (16 ani / mijlocaș), Răzvan Florea (16 ani / mijlocaș), Iannis Pletea (17 ani / portar), Matei Marin (18 ani / fundaș dreapta) și Alin Raicu (18 ani / mijlocaș).