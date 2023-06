Steaua a promovat, practic, în Superligă, din punct de vedere sportiv, dar va rămâne în eșalonul secund și din sezonul următor deoarece nu deține drept de promovare. Problema formei de organizare a blocat și participarea la baraj în urmă cu două sezoane.

Veste excelentă pentru Steaua: are drum liber spre Superligă!

Din vară, lucrurile se schimbă la Clubul Sportiv al Armatei Steaua. Ministerul Apărării Naționale și-a dat acordul pentru ca secția de fotbal a Stelei să se asocieze cu un privat, lucru care ar permite promovarea din sezonul următor, notează Liga2.ro.

În acest moment, principalul favorit pentru o asociere este Simion Apreutesei, omul care ar fi vrut să cumpere FCSB de la Gigi Becali, prin International Alexander Holding, care sponsorizează deja Centrul de Copii și Juniori din Ghencea.

Chiar dacă lucrurile nu se vor rezolva până la startul noului sezon din Liga 2, Steaua poate începe anul competițional în actuala formă de organizare, iar apoi să-și câștige dreptul de promovare prin asocierea cu un privat.

Până atunci, Steaua trebuie să-i aducă mai mulți jucători lui Daniel Oprița. Recent, ”militarii” au anunțat despărțirea de 16 fotbaliști.

Daniel Oprița s-a decis să rămână la CSA Steaua

După ce mai mulți jucători au plecat de la echipă, tehnicianul a hotărât să continue pe același drum și să construiască un lot competitiv, cu speranța că se va obține dreptul de promovore în sezonul viitor.

"Am luat și asta în calcul (n.r. să plece), dar până la urmă mai am un an de contract. Am vorbit cu domnul comandant, mi-a spus că trebuie să îmi respect contractul și mi-a dat asigurări că s-ar putea rezolva cu drept de promovare. Se discută, se încearcă, dar mai vedem. Și în anii trecuți s-a spus că se va rezolva...

Există semnale mai clare. Anul trecut s-a vorbit despre schimbarea Legii Sportului, dar acum nu mai există această variantă. Luăm în calcul asocierea cu un privat, am înțeles că se discută și sper să se rezolve", a spus Daniel Oprița, potrivit DigiSport.