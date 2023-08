„Vreau să fac diferența!” Louis Munteanu, discurs războinic la revenirea la Farul. Ce spune despre relația cu Budescu

Campion cu Farul în ediţia 2022-2023, Louis Munteanu vrea să facă din nou diferența în tricoul echipei din Constanța.

„Mă bucur că am revenit. Sper să am evoluții cât mai bune și să fac diferența meci de meci. Asta mi-am propus.

Cu siguranță o să mă înțeleg bine cu el (n.r. - cu Budescu) și o să facem meciuri bune împreună. Am fost acolo (n.r. - la Fiorentina), am făcut pregătirea și așa am decis să merg împrumut.

Am venit aici, vreau să am multe meciuri, vreau să fac diferența și să avem evoluții cât mai bune.

Am urmărit fiecare meci, voiam și eu să fiu mai repede aici. Acum mă bucur. A fost greu, au jucat bine (n.r. - cei de la Farul în Europa) și sunt fericit că sunt aici acum.

Cu siguranță o să fie un meci greu (n.r. cu HJK, în play-off-ul Conference League), vrem să ajungem în grupele Conference, pentru că avem o echipă bună.

Așa cum am mai spus, mi-am pus ca obiectiv să fac diferența meci de meci. Trebuie să câștigăm multe meciuri, pentru că avem echipă cu calitate”, a spus Louis Munteanu, pentru site-ul clubului din Constanța.

Munteanu, cedat din nou de Fiorentina la Farul Constanța

Munteanu nu a evoluat până acum pentru prima echipă a finalistei Conference League. Românul a prins meciuri doar pentru echipa Primavera a clubului viola, iar în Serie A și Cupa Italiei a fost, de mai multe ori, rezervă neutilizată.

Louis Munteanu a avut evoluții impresionante în sezonul precedent cu Farul Constanța, iar cota sa de piață a crescut de la 350.000 de euro la 1,4 milioane de euro într-un singur an.

Louis Munteanu mai are contract cu Fiorentina până în 2025

Născut la 16 iunie 2002, la Vaslui, Louis Munteanu este un produs al Academiei Gheorghe Hagi. El a debutat în Liga I în tricoul echipei FC Viitorul la 17 ani (27 octombrie 2019), într-o partidă cu Dinamo.

Atacantul este dublu campion de juniori U19 al României şi dublu câştigător al Cupei Italiei Primavera cu Fiorentina, pentru care a marcat 13 goluri în 40 de partide.