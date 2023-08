Cristiano Bergodi, încrezător înaintea duelului cu Farul Constanța: "La antrenamente văd lucruri bune"

"Urmează un meci dificil, traversăm o perioadă proastă şi sunt aşteptări mari din partea tuturor. Meciul de mâine e foarte important, întâlnim campioana României care se află într-un moment pozitiv, s-a calificat în play-off-ul Conference League şi sunt sigur că nu ne va fi uşor.



Dar trebuie să trecem peste acest moment foarte, foarte dificil. Am avut discuţii cu jucătorii chiar imediat după partida cu Petrolul, am încercat să le ridic moralul. Ştiu că în fotbal şi în viaţă se poate trece peste aceste momente dificile. Deci nu e ca şi cum trebuie să fim îngrijoraţi, dar e clar că trebuie să facem ceva mai mult. Pentru că nu a fost suficient ce am făcut până acum. E mai bine că acum jucăm cu o echipă foarte bună, decât dacă întâlneam una din subsolul clasamentului", a afirmat tehnicianul.

Cristiano Bergodi, încrezător în revenirea Rapidului

Antrenorul italian a vorbit și despre viitorul său în Giulești, dezvăluind că nu se teme de această perioadă, ținând cont că toate echipele trec prin asemenea situații.

"Nu m-am gândit ce se poate întâmpla dacă pierdem şi mâine, sunt antrenor de 23 de ani şi ştiu că se poate trece prin aceste perioade grele. Eu întotdeauna am încredere în ceea ce fac împreună cu jucătorii. Eu la antrenamente văd lucruri bune, după aceea, nu ştiu, poate este şi impactul emoţional...



Nu e uşor să joci cu suporteri, nu pentru că pun presiune, ci pentru că sunt importante punctele şi e normal să fie dificil din punct de vedere emoţional. Dar eu sunt încrezător pentru meciul de mâine. Se pot întâmpla greşeli, toată lumea poate greşi. Aşa că nu e problema că s-a greşit. Acum trebuie să mergem înainte cu încredere, pentru că eu spun că am un lot bun. E o echipă bună şi trebuie să trecem peste această perioadă", a adăugat Bergodi.