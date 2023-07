„Sunt puțin lovit după meci!” Cătălin Cîrjan, încântat după prima victorie alături de Rapid 

Rapidul a obținut prima victorie din acest start de sezon, după ce a remizat în prima etapă cu Sepsi Sf. Gheorghe, scor 0-0. Giuleștenii s-au impus în deplasarea cu U Cluj și au obținut primele trei puncte sub comanda lui Cristiano Bergodi.

Dugandzic a deschis scorul înainte de pauză, din pasa lui Cătălin Cîrjan, iar în a doua repriză avantajul a fost dublat de autogolul ghinionist al lui Vătăjelu, care a venit în minutul 62. Tabela de marcaj a fost închisă de Papeau, care a înscris în minutul 73.

Cătălin Cîrjan: „Suntem foarte fericiți!”

Cătălin Cîrjan a vorbit la finalul meciului, încântat de victoria obținută, dar și de cum a arătat echipa. Tânărul fotbalist a avut cuvinte de laudă și la adresa fanilor care s-au deplasat la Mediaș pentru a-i susține.

„Suntem foarte fericiți, ne-am dorit foarte mult victoria, ne dorim să le legăm, știam că U Cluj e o echipă experimentată, dar am venit și am arătat că suntem o echipă bună și am luat cele trei puncte astăzi.

Mă simt din ce în ce mai bine, a fost un meci dificil astăzi, sunt puțin lovit după acest meci, dar sper că o să fie din ce în ce mai bine. Cu siguranță, fanii sunt extraordinari cum am spus și în meciul trecut și victoria asta este pentru ei.

Ne dorim la finalul sezonului să câștigăm cel puțin un trofeu și să ne bucurăm alături de fanii noștri”, a declarat Cătălin Cîrjan la finalul meciului.

În următoarea etapă, Rapid joacă pe teren propriu cu FC Botoșani. În clasament, giuleștenii se află pe locul al patrulea după primele două etape, dar pot fi devansați de Universitatea Craiova, care urmează să joace cu Oțelul luni seară.

De cealaltă parte, U Cluj are un punct, se află pe locul 12, iar în următoarea etapă joacă în deplasare cu FC U Craiova.