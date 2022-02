„Sunt motive de optimism!” Flavius Stoican, încrezător că echipa sa va reuși minunea pe final de sezon

Dinamo a încheiat partida cu doi oameni mai puțin pe teren, după ce Marco Ehmann (41') și Alexandru Rauta (78') au văzut cartonașe roșii.

La finaul partidei, Flavius Stoican, antrenorul „roș-albilor” a susținut că punctul scos duminică seară le oferă motive de optimism dinamoviștilor, care speră că se vor salva de la retrogradare.

„Este un puct care sper să-i descătușeze pe jucători”

„E un punct de moral pentru acești băieți. Este un puct care sper să-i descătușeze pe jucători. Am încercat și înainte de meci și prin tot ceea ce am făcut să le iau presiunea de pe umeri. Am văzut astăzi o echipă care a jucat cu doi oameni mai puțin și care a jucat până la epuizare. Suntem singura echipă din România care a jucat din două în două zile. Luni am jucat la Botoșani, joi, cu Craiova, iar astăzi am avut deplasare la Arad.

Vrem să câștigăm meciul cu Gaz Metan. Ați văzut și aseară, CFR-ul a marcat în minutul 94 (1-2 scor final) împotriva lor. Plecările care se anunță la ei în club nu vreau să le iau în seamă, pentru că nu mai au nimic de pierdut de aceea au și jucat așa cu CFR.

Sunt motive de optimism. Știam ce potențial au jucătorii de aceea am fost mereu alături de ei și am încercat să iau presiune de pe ei”, a spus Flavius Stoican la finalul meciului cu UTA Arad, scor 0-0.

În urma rezultatului, Dinamo ocupă locul 15, cu 13 puncte, în timp ce UTA Arad se află pe 10, cu 33 de puncte.

Etapa următoare „câinii” vor primi vizita lui Gaz Metan Mediaș (vineri, 18 februarie, de la ora 19:55), în timp ce UTA va merge la Craiova, pentru duelul cu FCU (vineri, 18 februarie, de la ora 17:30).

Ultimele meciuri ale lui Dinamo din sezonul regulat