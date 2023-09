„Și eu am ceva cu el, toată lumea are!” Gigi Becali i-a răspuns lui Octavian Popescu după ieșirea pe care jucătorul a avut-o: „Dacă gândești așa nu ajungi fotbalist!”

Octavian Popescu a fost titular în duelul din Ghencea cu Universitatea Craiova, scor 3-0, și a dat două pase de gol pentru Darius Olaru. Prestația fotbalistului a venit la câteva ore după ce a aflat că nu a fost inclus de Daniel Pancu în lotul U21 pentru preliminariile EURO U21 din 2025.

Jucătorul s-a arătat extrem de nemulțumit de decizia selecționerului de la tineret, dezvăluind că a rămas șocat că nu a fost chemat la națională.

Gigi Becali i-a dat replica lui Octavian Popescu

Gigi Becali a vorbit despre declarațiile lui Octavian Popescu și s-a poziționat de partea lui Pancu, precizând că faptul că nu a fost convocat are legătură cu prestațiile slabe avute de tânărul jucător în acest start de sezon.

„Și eu am ceva cu el, toată lumea are ceva cu el. Toată lumea are ceva cu el. De ce nu aveau cu el acum doi ani? De ce toată lumea îl lăuda, de ce era convocat și la echipa mare, nu la aia mică? De ce nu avea nimeni nimic cu el, nici Pancu, nici Iordănescu, nici eu, nimeni? Acum toată lumea are cu el.

Calitatea lui de pasă nu o poate lua nimeni, calitatea și talentul nu i le pot lua nimeni. Dar să spui că are cineva ceva... ce să aibă? Nu are nimeni nimic. Nu ai jucat, nu ai demonstrat, nu te-am convocat. Dacă gândești așa că are cineva ceva cu tine tot timpul, nu o să ajungi fotbalist”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Octavian Popescu: „Am fost puțin șocat când am văzut lotul!”

„Nu știu cu ce i-am greșit, mă așteptam să fiu convocat, a fost o surpriză pentru mine, dar m-a motivat asta. Mă așteptam, când am văzut astăzi lotul am fost puțin șocat, asta este, mergem înainte, o să demonstrez pe teren că meritam și poate la următoarele voi fi convocat.

M-a deranjat, mi-am spus că trebuie să demonstrez că meritam și eu să fiu acolo. Astăzi am arătat că suntem o echipă și când lipsește cineva, celălalt trage și joacă pentru echipă. Am învățat după meciul cu UTA că trebuie să alergăm mai mult, să ne dorim mai mult și să jucăm pentru culori și suporteri”, a declarat Octavian Popescu la finalul meciului.

Lotul României U21 pentru meciul cu Albania

PORTARI: Răzvan Sava (CFR Cluj), Alexandru Borbei (Lecce / Italia), Alexandru Roșca (CSC Șelimbăr);

FUNDAȘI: Alexandru Pantea (FCSB), Dan Sârbu (Farul Constanța), Cristian Ignat (Mioveni), Răzvan Pașcalău (Lecce / Italia), Umit Akdag (Göztepe / Turcia), Matei Ilie (Padova / Italia), Andrei Borza (FC Rapid 1923), Costin Amzăr (Dinamo);

MIJLOCAȘI: Marius Corbu (Akademia Puscas / Ungaria), Robert Filip (CFR Cluj), Constantin Grameni (Farul Constanța), Cătălin Vulturar (Lecce / Italia), Cătălin Cîrjan (FC Rapid 1923), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova), Rareș Pop (UTA Arad), Rareș Ilie (Lausanne / Franța), Alexi Pitu (Bordeaux / Franța);

ATACANȚI: Adrian Mazilu (Farul Constanța), Louis Munteanu (Farul Constanța), Rareș Burnete (Lecce / Italia)