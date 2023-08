„Mi-a zis că asta a fost problema!” Unchiul lui Tavi Popescu a lămurit situația fotbalistului de bandă al vicecampioanei

Criticat din mai multe părți după evoluțiile slabe din acest sezon, Tavi Popescu este apărat de uchiul său care susține că fotbalistul a fost afectat de tot ce s-a întâmplat negativ în jurul său la echipă.

„A avut câteva nereuşite. Avea 19 ani, nu poţi spune că e matur. Nu are nici un caracter puternic, l-a afectat tot ce s-a întâmplat negativ în jurul lui. Greu şi-a mai depăşit aceste temeri. Îşi va reveni, are calităţi, am încredere în el. Sper să fie jucător de bază pentru echipa naţională.

Tavi Popescu, afectat de problemele din vestiarul FCSB

Din discuţiile cu el, problema a fost că a fost mutat de pe o parte pe alta, de pe un post pe altul. Avea nişte repere, nişte coordonate. La vârsta lui nu poţi să le ştii pe toate. O să joace bine şi în dreapta, dar cu timpul, când va căpăta încredere. Îşi pierduse nişte repere, a fost confuz, l-a inhibat şi nu a mai putut să fie acelaşi.

A fost şi criticat mai dur, a picat într-o stare de nervozitate, de lipsă de răbdare, de lipsă de implicare, de fugă de joc. Starea de supărare te scoate din forma sportivă. Tavi a plecat de mai tânar decât mine de acasă. Eu la 16 ani am luat viaţa în piept, am plecat la Târgovişte, apoi la Craiova. Tavi a plecat şi mai de mic la Bucureşti (n.r. - la 15 ani, la Rapid).

E obişnuit cu greutăţile şi sunt sigur că va trece peste momentele astea şi va reveni la o formă bună. E inventiv, pasează, finalizează, driblează. Se va ridica”, a spus Octavian Popescu despre nepotul său, potrivit GSP.

Tavi Popescu are o cotă de piață de 3.8 milioane de euro, potrivit transfermarkt.com.

Două goluri a reușit să marcheze fotbalistul de bandă în cele opt meciuri disputate pentru FCSB în acest sezon (unul în Superliga și celălalt în preliminariile Conference League).