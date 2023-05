„Putem să invocăm și neșansa!” Cum explică ardelenii eșecul cu vicecampioana FCSB

La finalul partidei, Andrei Burcă, unul dintre jucătorii de bază ai campioanei a susținut că unul dintre motivele pentru care CFR a călcat greșit în acest sezon ar putea fi reprezentat de neșansă.

„Ne pare rău, suntem triști, dar nu putem căuta scuze. Cred că a fost un an ok, ne-am bătut la titlu. Putem să invocăm neșansa, bară la fiecare meci, decizii de arbitraj, dar gata, s-a încheiat. Trebuie să mergem la Sepsi, să câștigăm, pentru că e important să ajungem în cupele europene.

Putem invoca multe lucruri, dar dacă suntem bărbați, trebuie să vedem meciul cu Sepsi. Va fi un meci dificil, ultima oară ne-au bătut fără drept de apel. Trebuie să câștigăm partida și să ne asigurăm o poziție pentru cupele europene.

A avut Krasniqi două faze în prima repriză. Asta ne-am propus, știam că vor veni peste noi. Voiam să treacă timpul, să riște mai mult.

A fost un meci echilibrat, am avut un plan tactic, ne-am ținut de el. Păcat de acel gol, dacă mai treceau câteva minute, poate îi puteam prinde descoperiți. Se întâmplă, nu putem da vina pe cineva. Toți suntem responsabili când pierde echipa. Mister nu a fost, a fost suspendat. Am făcut antrenament. Am vorbit în vestiar.

Trebuie să privim realitatea, să mergem mai departe și să ajungem în cupele europene. Putem spune că FCSB, cu 1-0 acasă, avem penalty, nu ne dă, cu Craiova, a vorbit toată țara. Putem spune multe lucruri. Dacă eram mult mai bine, câștigăm meciul împotriva greșelilor de arbitraj.

Dacă eram bine noi, cu siguranță treceam peste aceste impedimente. Nu știu, e decizia conducerii. Noi trebuie să ne concentrăm la următoarea partidă. Ne așteaptă un meci dificil, dar trebuie să prindem locul neapărat de cupă europeană.

Cine va face față acelei presiuni la Constanța, va câștiga titlu. Rămâne de văzut. Noi voiam să câștigăm și să ajungem pe locul doi. Nu s-a putut. Suntem bărbați si vom vedea ce se întâmplă pe viitor”, a spus Andrei Burca, la finalul meciului cu CFR Cluj.

FC FCSB - FC CFR 1907 Cluj 1-0

FCSB a reuşit a treia sa victorie consecutivă în play-off. CFR Cluj are un singur punct obţinut în ultimele patru etape şi o singură victorie în play-off.

În meciurile directe din sezonul regulat, fiecare echipă s-a impus în deplasare cu 1-0. În play-off, meciul de la Cluj-Napoca s-a încheiat la egalitate, 1-1.