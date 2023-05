”Senzațional! Am avut pielea de găină de la încălzire”. Târnovanu, dat pe spate de atmosfera creată de suporterii FCSB-ului

După meci, portarul Ștefan Târnovanu a tras primele concluzii. Impresionat de atmosfera creată de cei peste 40.000 de fani prezenți pe Arena Națională, goalkeeper-ul vicecampioanei a avut doar cuvinte de laudă pentru suporterii FCSB-ului.

Acum, echipa lui Gigi Becali se gândește la meciul din următoarea etapă, cu Farul Constanța, care poate fi decisiv în lupta la titlu.

Ștefan Târnovanu: ”Am avut pielea de găină de la încălzire”

„Cred că singurul cuvânt, și cel mai important, senzațional! Suporterii au creat o atmosferă senzațională, am avut pielea de găină de la încălzire. Am câștigat primul meci din cele trei. Mergem la Farul, să nu fie ei echipa campioană, cum au zis.

Am vorbit toată săptămâna și am plecat de la faptul să nu luăm gol. Avem în față jucători senzaționali. Am avut emoții, dar șansa se mai și întoarce. Am simțit că lumea trage cu cei de la Farul, dar în seara asta am simțit că Dumnezeu le-a aranjat frumos.

Mă bucur că am ținut poarta intactă în această seară. Vreau să le mulțumesc, cred că erau peste 20.000 de oameni la încălzire. Cred și sper și îi rog ca la meciul cu Rapid să fie stadionul plin și să ne bucurăm împreună. Când Steaua a câștigat ultimul campionat, eram copil de mingi la Iași. M-am bucurat alături de ei”, a spus Târnovanu.

Clasamentul play-off-ului, după opt etape:

1. Farul - 47p

2. FCSB - 46p

3. CFR Cluj - 39p

4. Universitatea Craiova - 37p

5. Rapid - 35p

6. Sepsi - 26p

Florinel Coman, din nou decisiv pentru FCSB!

Coman a reușit să-l dribleze pe portarul advers și să înscrie al patrulea gol în ultimele opt meciuri, cifră la care se adaugă și trei assist-uri.

În acest play-off, Coman a adus puncte importante pentru echipa lui Gigi Becali, reușind să fie decisiv în meciurile cu Sepsi (2-1), CFR Cluj (1-1), Farul Constanța (2-1), Universitatea Craiova (1-2) și Sepsi (3-1).