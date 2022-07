„O înfrângere rușinoasă! Încercăm să ne trezim!” Reacția lui Pelici după startul dezastruos cu Hermannstadt 

Nou-promovata nu le-a dat nicio șansă jucătorilor lui Alexandru Pelici în primul meci al noului sezon. Daniel Paraschiv a deschis scorul în minutul 28, stabilind rezultatul primei reprize. În a doua parte, sibienii au mai marcat de două ori, prin Baba Alhassan, în minutul 62, respectiv 68.

Declarațiile lui Alexandru Pelici după înfrângerea cu FC Hermannstadt



Alexandru Pelici a vorbit la finalul partidei care s-a disputat la Mediaș, vizibil dezamăgit după umilința suferită în primul meci al sezonului. Antrenorul a analizat meciul făcut de jucătorii săi, punctând că au tratat partida cu nou-promovata cu superficialitate.

„Am făcut un joc slab, per total. Victoria Sibiului este meritată, chiar dacă au fost câteva momente care puteau schimba soarta jocului. Am făcut un gol cadou. Am început binișor a doua repriză și ne-am creat câteva situații. Din păcate, am ratat unu la unu cu portarul.

Ne asumăm, este o înfrângere rușinoasă, suntem cu toții vinovați, începând cu mine. Încercăm să ne trezim, pentru că a început campionatul și probabil că am luat meciul cam ușor. Sibiul a câștigat meciul la mijlocul terenului, acolo a fost forța lor. Au câștigat multe dueluri în zona aceea de teren, ne-au dominat.

Trebuie să ne revenim și să jucăm mai bine. Am jucat prost azi, am făcut cadouri, n-am făcut ce trebuia. În plus, am ratat. Trebuie să lăsăm nasul jos, la treabă!”, a declarat Alexandru Pelici după meci.