„Nu se dă în niciun campionat unde ne dorim noi să ajungem!” Andrei Nicolescu atacă arbitrajul 

„Câinii” au urcat pe locul 15 în clasament după ce au reușit să lege a doua victorie consecutivă în acest sezon. Dinamo s-a impus pe teren propriu cu Oțelul Galați, care a marcat dintr-un penalty care a fost contestat de conducerea echipei din Ștefan cel Mare.

Andrei Nicolescu a criticat arbitrajul de la meciul cu Oțelul Galați

Administratorul special al lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a vorbit despre victoria importantă obținută de echipa sa, dar și despre arbitraj, exprimându-și nemulțumirea față de penalty-ul acordat pentru gălățeni.

„Mă așteptam la un joc consistent pentru că noi știam în ce sistem jucăm și ce jucători avem. Lipsea un pic de încredere. Am văzut că jucătorii au început să aibă aceeași viziune ca Mister, să vadă și să creadă ce vede el, ceea ce e foarte important pentru noi.

Mai avem însă pași pentru a normaliza situația. A fost un meci solid, am avut momente foarte bune, unele mai puțin reușite, dar trebuie să analizăm așa cum spunea și Mister și să luăm partea bună, să fim mult mai atenți în viitor la ce e de îmbunătățit.

Per ansamblu mi s-a părut că am fost o echipă care a știut să acționeze la modul foarte dur și agresiv în care joacă Oțelul.

Am controlat partida și cred că fără acel penalty cu VAR nu ar fi avut nicio ocazie și nu s-ar fi apropiat de poartă, deci din punctul ăsta de vedere aveam un control.

Am fost un pic debusolați după acel penalty venit așa de nicăieri, dar cred că am fost echipa mult mai bună per total.

Dacă e fault e în afara careului. Dacă se decide cineva că poate acorda fault la o ținere reciprocă e oricum în afara careului. Nu am înțeles maniera de arbitraj. E un penalty care nu se dă în niciun campionat unde ne dorim noi să ajungem cu fotbalul. De-aia rămânem aici. La penalty-ul nostru dacă e fault e în careu. Aici e iar o discuție”, a declarat Andrei Nicolescu conform Fanatik.

Dinamo speră la salvarea de la retrogradare

”Câinii” au ajuns la 22 de puncte, au urcat pe penultimul loc și se pregătesc pentru următorul meci, pe care-l vor juca în deplasare, cu CFR Cluj. Apoi urmează meciul de pe teren propriu cu Hermannstadt, deplasarea de pe terenul lui Poli Iași și ultimul meci, cu UTA, de ”acasă”.

Practic, în afară de meciul din Gruia, Dinamo își va măsura forțele cu echipele din a doua parte a clasamentului.

Programul lui Dinamo până la finalul acestui sezon regulat:

CFR Cluj - Dinamo

Dinamo - Hermannstadt

Poli Iași - Dinamo

Dinamo - UTA Arad