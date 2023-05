„Nu puteam să le luăm noi pe toate!” Gică Popescu intervine în scandalul biletelor la meciul Farul - FCSB

Președintele liderului din Superliga a negat că s-ar fi iscat vreun conflict pe tema asta și dezvăluit că nemulțumirile au venit, probabil din partea fotbaliștilor, care și-ar fi dorit mai multe tichete pentru prieteni și familii.

Oficialul Farului a dezvăluit că zilele trecute s-a făcut o listă cu cerințele jucătorilor și toți au primit bilete așa cum au solicitat, problema fiind astfel rezolvată.

Popescu: „Am vrut să existe o distribuire corectă!”

„Este o cerere foarte, foarte mare. Este imposibil să facem față cererii de bilete cu un stadion care are capacitatea de 4.500 de locuri, dintre care 2.000 sunt doar abonamente. Pot să existe nemulțumiri, și eu sunt nemulțumit, mi-aș fi dorit să am 100 de bilete la meciul acesta, dar am avut doar 20 și sunt președintele clubului.

Evident, cea mai mare presiune pentru a obține bilete este pe jucători, am fost și eu jucător și știu cum este, dar nu cred că sunt probleme sau e vreun scandal. Știu că a existat o listă cu nevoile lor și acea listă a fost rezolvată miercuri.

Repet, toți ne-am dori ca la un astfel de joc să avem cât mai multe bilete la dispoziție, dar am vrut să existe o distribuire corectă. Nu puteam să le luăm noi pe toate, nu ar fi fost fairplay”, a spus Gică Popescu, potrivit Prosport.

Farul Constanța primește, duminică, de la ora 21:00, vizita FCSB-ului, în etapa cu numărul nouă din Superliga. Un meci ce s-ar putea dovedi în desemnarea campioanei din acest sezon.

Dacă se va impune, Farul Constanța va câștiga titlul, în timp ce victoria FCSB-ului amână soarta campionatului pentru ultima etapă.