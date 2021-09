„Nu mi-a plăcut!” Reghecampf, supărat la finalul meciului cu CFR! Anunță schimbări pentru meciul din Cupă

CFR Cluj a învins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 1-0, luni seara, pe teren propriu, în ultima partidă din etapa a noua a Ligii 1. Singurul gol al partidei a fost marcat de Andrei Burcă, în minutul 20, cu o lovitură de cap.

„Am avut puțin ghinion, puteam să marcăm gol. Nu mi-a plăcut. Am discutat cu jucătorii în cabină. Vom analiza, dar trebuie să ne trezim. Față de meciul trecut a fost o diferență foarte mare, atunci am avut atitudine, dar astăzi am jucat foarte slab.

Trebuie să marcăm, avem foarte multe ocazii și ratăm cu o seninătate incredibilă. Din punctul meu de vedere, echipa noastră nu s-a ridicat la nivelul pe care trebuia să îl joace. De la toată echipa aștept mai mult, să arate caracter, atitudine, ca o echipă care își dorește să câștige campionatul”, a spus Laurențiu Reghecampf la finalul meciului cu CFR Cluj.

Pentru Universitatea Craiova urmează un duel tot cu CFR Cluj. Cele două formații se în întâlnesc, joi (23.09), pe „Ion Oblemenco”, în 16-imile Cupei României.

„Avem un lot foarte numeros, vom vedea ce vom face la meciul următor”, a mai spus Reghe, lăsând de înțelesc ă va face modificări în primul „11” pentru meciul din Cupă.