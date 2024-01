„Nu mă gândesc nicio secundă la locul 2!” Reacția lui Ciprian Deac după cele trei assist-uri: „Era important pentru antrenor”

Ardelenii și-au revenit după înfrângerea cu „lanterna roșie”, FC Botoșani, scor 0-1, și au câștigat la debutul lui Adrian Mutu pe banca tehnică. FC Voluntari nu a avut replică în fața CFR-ului, care a deschis scorul prin Bîrligea, care a primit perfect de la Ciprian Deac.

Nemec a egalat, în minutul 43, din centrarea lui Carnat, însă fostul jucător al ardelenilor a gafat decisiv în minutul 62, când a aruncat în propriul careu de la margine, iar Bîrligea a profitat pentru a-i pasa lui Otele, care a înscris. Tachtsidis a mărit avantajul, în minutul 64, din pasa aceluiași Deac.

Decarul ardelenilor a reușit hat-trick-ul de assist-uri în minutul 74, când i-a pasat lui Michael, aflat la debut. Astfel, Ciprian Deac a răsplătit încrederea lui Adrian Mutu.

Ciprian Deac: „Era foarte important pentru noi, pentru antrenor să câștigăm!”

Deac a avut probleme în mandatul lui Andrea Mandorlini, prinzând puține minute sub comanda italianului, însă a reușit să se dezlănțuie alături de noul antrenor. Fotbalistul a vorbit la finalul meciului, vizibil mulțumit de rezultatul obținut.

Mai mult decât atât, Ciprian Deac a transmis clar că se gândește doar la primul loc în clasament și a spus că echipa se va lupta până la final pentru a câștiga titlul.

„Mă bucur că am reușit să câștigăm primul meci din 2024 acasă, era foarte important pentru noi, pentru antrenor și pentru publicul din Cluj. Mă bucur că am câștigat, că a fost un meci frumos și că am început cu dreptul. Mai avem mult de muncit, e diferență mare între noi și primul loc, dar mai sunt multe etape și vom vedea.

S-a schimbat sistemul, s-au schimbat și câțiva jucători, e clar că mai avem nevoie de timp, cred că echipa a arătat bine în multe momente de joc, s-au văzut multe combinații, am avut posesie bună, pe un teren care nu prea ne-a avantajat, dar totul e bine când se termină cu bine.

Nu mă gândesc nicio secundă la locul 2, sper că așa gândesc și colegii mei și asta e mentalitatea clubului. Vom lupta până la sfârșitul campionatului, până când nu vom mai avea șanse matematic. Jocul din această seară ne dă speranțe că putem reveni, diferența e mare, dar să nu uităm că se înjumătățesc punctele și campionatul e lung, se pot întâmpla multe”, a declarat Ciprian Deac la finalul meciului.

CFR Cluj se află pe locul secund în clasamentul Superligii, având 39 de puncte, la egalitate cu Rapidul, ardelenii beneficiind de un golaveraj mai bun. Diferența față de FCSB este de 11 puncte după 23 de etape disputate. În următoarea etapă, CFR joacă în deplasare cu Petrolul Ploiești.

FC Voluntari se află pe locul 14 în clasament, având 25 de puncte obținute în 23 de meciuri. Ilfovenii joacă pe teren propriu cu Hermannstadt în următoarea etapă.