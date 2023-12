„Nu are rost să îi țin!” Mircea Rednic ia măsuri la UTA Arad după remiza cu Universitatea Craiova 

Arădenii au trecut rapid în avantaj în duelul de pe Cluj Arena, după golul marcat de Micovschi, în minutul 3. UTA Arad avea 2-0 în minutul 7, după ce Raul Silva a trimis balonul în propria poartă, dând astfel peste cap planurile oltenilor. Universitatea Craiova a redus însă din diferență în primul minut de prelungiri, prin Bancu.

În startul reprizei secunde oltenii au primit un penalty, pe care însă Kurtic l-a ratat, în minutul 54. Universitatea Craiova a reușit însă să obțină un punct din deplasare, după ce Mitriță a reușis să restabilească egalitatea, în minutul 76. UTA a bifat astfel a doua remiză consecutivă și a ajuns la patru meciuri consecutive fără victorie, unul în Cupă.

Mircea Rednic: „N-a avut curaj. De aia l-am schimbat!”

Mircea Rednic a vorbit la finalul meciului, arătându-se nemulțumit de faptul că jucătorii săi nu au reușit să profite de avantajul avut pe tabela de marcaj. Totodată, antrenorul arădenilor a anunțat schimbări în lot, nemulțumit de unii dintre fotbaliștii săi.

„Am început bine, dar cei care au intrat nu au adus plusul care trebuia. Ne-au surprins. Totuși, am avut 2-0. Dacă nu luam gol, câștigam. La gol a fost greșeala noastră. Nu se face asta. Am fost surprinși. Raul Silva merita vreo două galbene. Dacă la fiecare gol al nostru VAR-ul verifica, de ce nu au verificat și la ei? Nu o spun ca pe un reproș. Repriza a doua a fost altfel. Ne-am apărat și am reușit să schimbăm. Jucătorii care au venit de pe margine n-au adus nimic. Dacă echilibram cu schimbările, rezultatul era altul. Stahl nu a avut curaj. De aia l-am schimbat.

Au fost ceva discuții. Azi și-au primit banii. Era o întârziere de trei săptămâni. Eu am fost de acord cu punctul lor de vedere până într-un punct. Conducătorii le-au spus că până la meciul cu Universitatea Craiova vor fi la zi. Nu uitați că s-a refăcut o echipă. Putem spune că suntem pe plus. Mâine avem o ședință. Cei care nu s-au impus, e normal că nu are rost să îi țin. Vom lua în pozițiile unde am suferit”, a declarat Mircea Rednic la final conform Digi Sport.

Universitatea Craiova este, cel puțin temporar, pe locul doi în Superliga României, cu 34 de puncte, la zece distanță de liderul FCSB, după 21 de etape.

Oltenii pot fi depășiți de CFR Cluj și Rapid dacă cele două vor câștiga în această etapă. În primul meci din 2024, echipa lui Mihai Rotaru va evolua pe teren propriu cu Farul Constanța.

De partea cealaltă, UTA Arad a urcat pe locul 12, cu 24 de puncte, iar în primul meci din noul an va evolua în deplasare cu cei de la FCSB.